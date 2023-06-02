متحدث الموسيقيين يكشف سر هجوم الوسيمي على مصطفى كامل

علق الدكتور محمد عبدالله المتحدث باسم نقابة الموسيقيين، على أزمة الموسيقار منير الوسيمي والفنان مصطفى كامل، لافتا إلى أن هناك مستندات تعود إلى عام 2011 صادرة من الجهاز المركزي للمحاسبات تضمنت مخالفات ضد منير الوسيمي وأغلق الملف بعد أحداث الثورة.

وأضاف الدكتور محمد عبدالله في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الموسيقار منير الوسيمي يدعى أنه حصل على حكم ببراءته من التهم الموجهة إليه.

تابع المتحدث باسم نقابة الموسيقيين، فوجئنا أيضا بتصريحات الموسيقار منير الوسيمي، يدعى بأن أغنية الحب الحقيقي للفنان مصطفى كامل ليست من كلماته ولا ألحانه ويتهمه بسرقة الكلمات والألحان وبالتالي من حقه التحرك قضائيا للدفاع عن حقه.

