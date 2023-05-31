عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تحتاج إلى التطهير.. منير الوسيمي يتحدث عن أوضاع نقابة المهن الموسيقية

منير الوسيمي
منير الوسيمي

انتقد نقيب الموسيقيين الأسبق منير الوسيمي أوضاع نقابة المهن الموسيقية خلال الوقت الحالي، وذلك خلال حلوله ضيفًا على الإعلامية نانسي مجدي مقدمة برنامج القاهرة اليوم.
 

وأكد الوسيمي على أن النقابة حالياً تحتاج إلى تطهير، أو بمعنى أصح "رش" بسبب ما تعاني منه في الأوقات الحالية - وذلك بحسب تصريحاته.

وكشف الوسيمي أن الفساد بدأ في النقابة بعد أحداث يناير عام ٢٠١١ حيث انتشر الفساد بشكل كبير في أروقتها.
 

وكان الوسيمي قد فجر مفاجأة وهي أن النقيب الحالي مصطفى كامل قد تقدم باستقالته من عضوية النقابة عام ٢٠١٠، ليترشح في انتخابات مجلس الشعب وقتها، كما غير خانة الوظيفة في بطاقته الشخصية من موسيقي إلى عامل.

نقيب الموسيقيين الأسبق يفجر مفاجأة حول مصطفى كامل

كله كدب .. أغنية جديدة لـ مصطفى كامل

طرح الفنان مصطفى كامل أحدث أغانيه على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب والتي تحمل اسم "كله كدب" من كلماته والحانه وتوزيع خالد عرفة.
 

وكان قد روج مؤخرا الفنان مصطفى كامل لأغنية "كله كدب"، ونشر مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلق قائلًا: إحنا في زمن ودنيا لخبطيطا بتقول على الطيبين دول ناس عبيطة.. انتظروا قريبًا أغنية كله كدب.
 

وطرح مؤخرًا الفنان مصطفى كامل أحدث أغانيه على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" والتي تحمل اسم "ابن المحظوظة" من كلماته وألحانه وتوزيع موسيقي باسم منير وميكس وماستر أحمد جودة، وتقول كلمات الأغنية:

وأنا اللى فاكرك خلاص ماعدش لك عوزا بتدق زى الرصاص على بت زى القمر وأطعم من الموزه، آه يا محظوظ يا ابن المحظوظة، يـا قلبى ورجعت صغير السن يـا قلبى عــمال تـشـتــاق وتحن يـا قلبى ورجعت صغير السـن يـا قلبى عــمال تـشـتــاق وتحن.

منير الوسيمى نقيب الموسيقيين نقيب الموسيقيين الأسبق منير الوسيمي الإعلامية نانسي مجدي مصطفى كامل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة تقترب|الأرصاد تطلق تنبيها عاجلا عن طقس الساعات المقبلة

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة

استعدوا| عاصفة ترابية خلال ساعات وتحذيرات عاجلة من مركز المناخ

ضربته بالفأس.. التحقيقات: قاتلة نجلها بـ الشرقية قطعته أشلاء ولا تتعاطى مخدرات

في المدرسة .. ابنة محمد رمضان الكبيرة تنشر فيديو صادمًا

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2023

عقب اختفائه.. أول ظهور لـ أحمد بغدودة لاعب المصارعة

عاجل .. زيادة أعداد جماهير النادي الأهلي أمام الوداد بنهائي أبطال أفريقيا

موضوعات متعلقة

نقيب الموسيقيين الأسبق يفجر مفاجأة حول مصطفى كامل

أمل الشريف تغني لـ وردة في برنامج "سعد مولعها نار".. اليوم

أخبار الفن| أبرز اللقطات بحفل شيرين في جدة.. تامر حسني يشعل الأجواء برفقة الركاب في الطائرة

اليوم .. عرض الفيلم التسجيلي «قلبي ومفتاحه» بسينما الحضارة بالأوبرا

رقص حسام حبيب والغناء لمصر| أبرز ما جاء بحفل شيرين في جدة..صور

حسام حبيب يرقص في حفل شيرين عبد الوهاب في جدة .. ڤيديو

حسن شاكوش وشيبة يحييان حفل زفاف شقيقة عمر كمال.. صور

عمرو مصطفى يقدم أغنية "افتكرلك إيه" بصوت مي فاروق

ترشيحاتنا

أزمة تصريحات موسيماني عن تدريب الزمالك| ومرتضى منصور : قولّنا مين فاوضك

حرب عالمية ثالثة .. إعلان عاجل في أمريكا بسبب روسيا

كنت جيت بالمايوه| ماذا قالت شيرين قبل حفلها بـ جدة وكيف غازلها الجمهور؟

رواتب 6 آلاف جنيه.. القوى العاملة تعلن وظائف خالية |قدم فورا

مجموعة الزمالك| الاتحاد المنستيري يطيح بالمحرق البحريني ويتأهل لدور المجموعات للبطولة العربية

شابان رفضا الكلام وقتها| عمر زهران يفجّر مفاجأة بشأن وفاة سعاد حسني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اعترافات على دردشة.. صور ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا

مش هيكلفك 10 جنيهات.. طريقة عمل آيس كريم البطيخ

متحف فاروق حسني يستقبل محمد بن عيسى مؤسس منتدى أصيلة الثقافي بالمغرب

الأطفال هتحبه .. طريقة عمل كب كيك السبانخ

فيديو

اختفاء محصول المانجو هذا العام | ما القصة ؟

زلازل خطيرة تضرب عدة دول | ماذا يحدث .. فيديو

عاصفة ترابية قادمة .. تحذيرات عاجلة من مركز المناخ |تغطية خاصة

هدية باهظة الثمن من إيراني لمصر .. اعرف الحكاية | فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ