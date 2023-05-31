تحتاج إلى التطهير.. منير الوسيمي يتحدث عن أوضاع نقابة المهن الموسيقية

انتقد نقيب الموسيقيين الأسبق منير الوسيمي أوضاع نقابة المهن الموسيقية خلال الوقت الحالي، وذلك خلال حلوله ضيفًا على الإعلامية نانسي مجدي مقدمة برنامج القاهرة اليوم.



وأكد الوسيمي على أن النقابة حالياً تحتاج إلى تطهير، أو بمعنى أصح "رش" بسبب ما تعاني منه في الأوقات الحالية - وذلك بحسب تصريحاته.

وكشف الوسيمي أن الفساد بدأ في النقابة بعد أحداث يناير عام ٢٠١١ حيث انتشر الفساد بشكل كبير في أروقتها.



وكان الوسيمي قد فجر مفاجأة وهي أن النقيب الحالي مصطفى كامل قد تقدم باستقالته من عضوية النقابة عام ٢٠١٠، ليترشح في انتخابات مجلس الشعب وقتها، كما غير خانة الوظيفة في بطاقته الشخصية من موسيقي إلى عامل.

طرح الفنان مصطفى كامل أحدث أغانيه على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب والتي تحمل اسم "كله كدب" من كلماته والحانه وتوزيع خالد عرفة.



وكان قد روج مؤخرا الفنان مصطفى كامل لأغنية "كله كدب"، ونشر مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلق قائلًا: إحنا في زمن ودنيا لخبطيطا بتقول على الطيبين دول ناس عبيطة.. انتظروا قريبًا أغنية كله كدب.



وطرح مؤخرًا الفنان مصطفى كامل أحدث أغانيه على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" والتي تحمل اسم "ابن المحظوظة" من كلماته وألحانه وتوزيع موسيقي باسم منير وميكس وماستر أحمد جودة، وتقول كلمات الأغنية:



وأنا اللى فاكرك خلاص ماعدش لك عوزا بتدق زى الرصاص على بت زى القمر وأطعم من الموزه، آه يا محظوظ يا ابن المحظوظة، يـا قلبى ورجعت صغير السن يـا قلبى عــمال تـشـتــاق وتحن يـا قلبى ورجعت صغير السـن يـا قلبى عــمال تـشـتــاق وتحن.