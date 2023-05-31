نقيب الموسيقيين الأسبق يفجر مفاجأة حول مصطفى كامل

فجر نقيب الموسيقيين الأسبق منير الوسيمي مفاجأة كبرى، وذلك خلال حلوله ضيفًا على الإعلامية نانسي مجدي مقدمة برنامج القاهرة اليوم، والذي يعرض على قناة اليوم باقة ألفا.

حيث كشف الوسيمي عن أن نقيب الموسيقيين الأسبق مصطفى كامل تخلى عن عضويته في نقابة الموسيقيين، وكان ذلك عام 2010، وذلك للترشح في انتخابات مجلس الشعب وقتها.

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وأكد الوسيمي على أن مصطفى كامل غير صفته من موسيقي إلى عامل، وذلك لكي يترشح على فئة العمال، متعجبًا في الوقت ذاته من عودته إلى النقابة وترشحه لمنصب نقيب الموسيقيين بعدها.

وكان مصطفى كامل قد فاز بمقعد نقيب الموسيقيين بعد فوزه في الانتخابات التي أجريت في شهر أكتوبر الماضي، وذلك بعد استقالة النقيب السابق هاني شاكر.

طرح الفنان مصطفى كامل أحدث أغانيه على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب والتي تحمل اسم "كله كدب" من كلماته والحانه وتوزيع خالد عرفة.

وكان قد روج مؤخرا الفنان مصطفى كامل لأغنية "كله كدب"، ونشر مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلق قائلًا: إحنا في زمن ودنيا لخبطيطا بتقول على الطيبين دول ناس عبيطة.. انتظروا قريبًا أغنية كله كدب.

وطرح مؤخرًا الفنان مصطفى كامل أحدث أغانيه على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" والتي تحمل اسم "ابن المحظوظة" من كلماته وألحانه وتوزيع موسيقي باسم منير وميكس وماستر أحمد جودة، وتقول كلمات الأغنية:



وأنا اللى فاكرك خلاص ماعدش لك عوزا بتدق زى الرصاص على بت زى القمر وأطعم من الموزه، آه يا محظوظ يا ابن المحظوظة، يـا قلبى ورجعت صغير السن يـا قلبى عــمال تـشـتــاق وتحن يـا قلبى ورجعت صغير السـن يـا قلبى عــمال تـشـتــاق وتحن.