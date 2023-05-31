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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كله كدب .. أغنية جديدة لـ مصطفى كامل

مصطفى كامل
مصطفى كامل

طرح الفنان مصطفى كامل أحدث أغانيه على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب والتي تحمل اسم "كله كدب" من كلماته والحانه وتوزيع خالد عرفة.

وروج مؤخرا الفنان مصطفى كامل لأغنية "كله كدب"، ونشر مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلق قائلًا: إحنا في زمن ودنيا لخبطيطا بتقول على الطيبين دول ناس عبيطة.. انتظروا قريبًا أغنية كله كدب.

وطرح مؤخرًا الفنان مصطفى كامل أحدث أغانيه على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" والتي تحمل اسم "ابن المحظوظة" من كلماته وألحانه وتوزيع موسيقي باسم منير وميكس وماستر أحمد جودة، وتقول كلمات الأغنية:

قريبا.. مصطفي كامل يروج لأحدث أغانيه كله كدب

الحكم بأحقية مصطفى كامل نقيبا للموسيقيين

وأنا اللى فاكرك خلاص ماعدش لك عوزا بتدق زى الرصاص على بت زى القمر وأطعم من الموزه، آه يا محظوظ يا ابن المحظوظة، يـا قلبى ورجعت صغير السن يـا قلبى عــمال تـشـتــاق وتحن يـا قلبى ورجعت صغير السـن يـا قلبى عــمال تـشـتــاق وتحن.

وعلى جانب أخر أعلن الدكتور محمد عبد الله المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية وعضو مجلس إدارة النقابة أن الفنان أحمد سعد تلقى لفت نظر من مجلس نقابة المهن الموسيقية برئاسة النقيب مصطفى كامل بعد ظهوره على مسرح جدة بملابس شفافة.

وأضاف عبد الله أن لا صحة لما تردد حول نية النقابة لوقفه عن الغناء نتيجة لهذا الظهور، مؤكدا على أن نقابة الموسيقيين تضع مصلحة الأعضاء نصاب أعينها ولذلك قام المجلس بلفت نظر الفنان أحمد سعد لعدم تكرار هذه الظاهرة على المسرح مرة أخرى سواء داخل مصر أو خارجها.

وتابع عبد الله أن لفت النظر أتى بمردود جيد حيث ظهر أحمد سعد فى حفل الأردن الذى أقيم على هامش احتفالات المملكة بولى العهد بملابس مناسبة للحدث دون أى إثارة للجدل أو خروج عن المألوف.

الفنان مصطفى كامل المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية المتحدث الرسمى المهن الموسيقي المهن الموسيقية توزيع موسيقي

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