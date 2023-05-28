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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الحكم بأحقية مصطفى كامل نقيبا للموسيقيين

مصطفي كامل
مصطفي كامل

 أسدلت محكمة القضاء الإداري الستار على ثلاث قضايا دفعة واحدة.

 أولاً : رفض دعوى بطلان انتخابات النقيب العام مصطفى كامل وهي الدعوى رقم ٥٥٣٥ لسنة ٧٧ قضائية والمقامة من العضو السابق أحمد رمضان المحال للتحقيق بنيابة الأموال العامة. 

وقضي الحكم ( قبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً ) . وبذلك يكون منصب النقيب تحصن قضائياً .

ثانياً : رفض الدعوى رقم ١٠٤٨٦ لسنة ٧٧ قضائية، التي أقامها نفس العضو أحمد رمضان المحال للتحقيق بنيابة الاموال العامة والتي يطالب فيها بإلغاء تجميد عضويته وإلغاء إحالته للتحقيق، وقررت المحكمة عدم قبول الدعوى لزوال صفته ومصلحته.

ثالثاً : رفض الدعوى رقم ٣٤٠٩٥ لسنة ٧٧ قضائية والتي يطالب فيها نفس العضو المحال للتحقيق بإلغاء مجلس التأديب الذي قرر بإيقافه ومنعه من مزاولة المهنة وإحالته لنيابة الأموال العامة. وصدر الحكم بعدم اختصاص المحكمة.

 

مصطفى كامل


ووجه الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين خالص الشكر للمستشارين القانونيين لنقابة المهن الموسيقية ( علاء الدين عامر ، رامي عادل ، أحمد مكين ) على نجاحهم في أداء واجبهم القانوني على أكمل وجه وتقديمهم كافة الأدلة والبراهين والحجج القانونية التي أظهرت وجه الحقيقة.

مصطفى كامل نقيب الموسيقيين

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