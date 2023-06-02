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رئيس التحرير
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برلمان

برلمانى : إنشاء مصنع لإنتاج موبايلات سامسونج خطوة للنهوض بصناعة الإلكترونيات

النائب عزيز سابق،
النائب عزيز سابق، عضو مجلس النواب

قال النائب عزيز سابق عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن وزارة الاتصالات تعمل علي قدم وساق في تفعيل دورها التنموي الحقيقي، والذي ظهر من خلال انتشار خدماتها علي مستوى المحافظات وأبرزها مكاتب البريد.

 

خطوة لتعزيز الاستثمارات 

 أكد “ سابق” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن مخطط إنشاء مصنع لإنتاج موبايلات سامسونج في بني سويف، يعد عمل إستثماري ضخم يأتي ضمن إجراءات الحكومة في تعزيز الاستثمارات لا سيما في مجال صناعة الإلكترونيات والذي يعد مجالا هاما ومؤثرا في نمو إقتصادات الدول.

وأشار عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إلي أن الهواتف المحمولة من أكثر السلع استهلاكا علي المستوى المحلى والعالمي، كما أن فكرة توطين صناعتها لها العديد من المزايا التي أهمها تقليل معدل استيرادها، فضلا عن نقل تقنيات تصنيعها من واحدة من الشركات الرائدة في هذا المجال مثل شركة سامسونج.

 

وتابع النائب : فإن التركيز علي توطين الصناعة هو عامل أساسي في النهوض بمستوى الاقتصاد الوطنى، علاوة علي التحول إلي دولة مُنتجة مما يعمل أيضا علي رفع قيمة الناتج المحلى والذي يعد أهم أهداف خطط التطوير والتنمية.

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واستقبل الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات  جون سو جونج رئيس مجلس إدارة سامسونج للإلكترونيات- مصر والوفد المرافق له؛ حيث شهد اللقاء الاتفاق على إقامة مصنع لشركة سامسونج لتغطية متطلبات عملاء الشركة فى مصر على مساحة ٦ آلاف متر مربع بمحافظة بنى سويف.

 

ويوفر المصنع الجديد نحو 1400 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للعمالة المصرية خاصة فى صعيد مصر. ومن المخطط أن يتم البدء فى إنشاء المصنع فى الربع الأخير من هذا العام. حيث سيتم من خلاله إنتاج الإصدارات الحديثة لأجهزة المحمول التى تصنعها شركة سامسونج بأيد مصرية وتكنولوجيا عالمية، علاوة على نقل التكنولوجيا والمعرفة التقنية للسوق المصرى والتى بدورها تؤكد توطين صناعة المحمول فى السوق المصرى.

 

وخلال اللقاء؛ أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن مصر أصبحت مقصدا جاذبا للعديد من الشركات الكبرى العاملة فى مجال تصنيع الإلكترونيات؛ للتصنيع فى مصر لخدمة السوق المحلى والتصدير إلى الأسواق الإقليمية نتيجة للجهود المبذولة لتشجيع الاستثمار فى صناعة الإلكترونيات بمصر وتوطين هذه الصناعة الهامة تنفيذا لاستراتيجية "مصر تصنع الإلكترونيات"؛ موضحا حرص الدولة على إقرار سياسات تحفيزية للشركات وتوفير كوادر على أعلى مستوى فى التخصصات الداعمة لصناعة الإلكترونيات؛ مشيرا إلى أن إنشاء المصنع الجديد لشركة سامسونج فى بنى سويف يأتى استكمالا لمسيرة التعاون الناجحة مع شركة سامسونج العالمية والتى أثمرت عن  تصنيع التابلت التعليمى بمصر.

الاتصالات توطين الصناعة موبايلات سامسونج مجلس النواب الهواتف استيراد

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