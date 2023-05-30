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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

لجنة برلمانية توافق على موازنة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

النائب احمد بدوي
النائب احمد بدوي

وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب احمد بدوي ، بالاجماع ، علي الموازنة العامة للدولة الخاصة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحضور المهندس رأفت هندي نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتية والمهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسي .

وأكد النائب احمد بدوي رئيس اللجنة بان الارقام متزنه وتعبر عن خطط واقعية للوزارة ونامل في تطبيق اسس واولويات تزيد من معدلات النمو وتعمل علي الارتقاء بمنظومة التحول الرقمي .

وطالبت النائبه مرثا محروس بتوضيح وافي لعدد من المصروفات الخاصة بمخصصات النظافه والتامين ، بالاضافه الي توضيح لخطة الوزارة عن التدريب ومخصصات ومساهمات الوزارة في برامج حياة كريمة وغيرها .

وتسالت مرثا محروس عن خطط الوزارة من تاجير المنشات والقري التكنولوجيه والقريه الذكيه والعوائد المقررة في ذلك  ، مؤكدة  لماذا لا يتم التحويل باللغة العربية الصحيحة وليس العامية، وطلبت تحويل اللغة الأجنبية إلى لغة عربية فصيح مصرى، وهذا ما اكده وزارة الاتصالات بأنه موجود بالفعل .

وتحدث مسئولي الوزارة عن مبادرة مصر الرقمية، ومبادرة أشبال مصر الرقمية من خلال الأكاديمية الوطنية للأشخاص ذوى الإعاقة وهى أكاديمية تعمل على ملف ذوى الإعاقة مع جهات مختلفة فى الدولة.

وأكدوا أن عمل الأكاديمية يقوم على تطوير التكنولوجيا مثل الأطراف الصناعية ، ويتم إنشاء مركز به معامل متطورة متاح للباحثين،  بدعم من الوزارة لوجود هذه الصناعة لدعم هذه الصناعة بأهمية تكنولوجيا مختلف إلى ما قبل التصنيع .

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