خطة النواب توافق على موازنة القومي لتنظيم الاتصالات بمستهدف إيرادات 9.2 مليار جنيه

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للعام المالي 2023/2024 .

واستعرض مسئولو الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أمام اللجنة البنود الرئيسية لمشروعي الخطة والموازنة؛ حيث يستهدف الجهاز تحقيق إيرادات بقيمة 9.2 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2024.

كما استعرض الجهاز أهم الإنجازات المالية خلال العام المالي 2021/2022، تمثلت في:

أسفرت نتائج أعمال الجهاز عن العام املالي 2021-2022 عن تحقيق اجمالي إيرادات بلغ 7.8 مليار جنيه بنسبة زيادة 31%عن المستهدف البالغ ٦5.٦ مليار وبمعدل تطور 18%عن المحقق في العام السابق 2020-2021 والبالغ 35.7 مليار جنيه.

نتج عنها فائض بعد استبعاد التكاليف والمصروفات بلغ 8.5 مليار بنسبة زيادة 38 % من المستهدف البالغ 2.4 مليار وبمعدل تطور 24%من فائض العام السابق 2020-2021 والبالغ 7.4 مليار) بلغت حصة الخزانة العامة منه 5.3 مليار).

ساهم الجهاز في زيادة حصيلة الخزانة العامة للدولة ب 2.5 مليار جنيه تمثلت في فائض للحكومة قدره 3513 مليون جنيه بزيادة 5.38 %عن المستهدف تحقيقه بالإضافة الى ضرائب الدخل 1٦87 مليون جنيه مستحقات الخزانة العامة للدولة.

وأشار مسئولو الجهاز الى أنه يستهدف إنفاق 2.55 مليار جنيه على مشروعات نشر وتحسين خدمات الاتصالات من خلال صندوق الخدمة الشاملة بالجهاز.



وأوضح الجهاز المستهدف تنفيذه من خطة العام القادم 2023/2024، وما تم إنجازه خلال العام الماضي 2022/2023 كما يلي:

يستهدف الجهاز تغطية عدد 20 طريق استراتيجي بأطوال 1700 كم، وعدد 11 منطقة نائية من خلال نشر عدد 123 محطة محمول بتكلفة إجمالية 770 مليون جنيه خلال العام المالي 2023/2024.

وجدير بالذكر ان الجهاز قد اسند تنفيذ عدد 136 محطة محمول لتغطية عدد 13 طريق استراتيجي بإجمالي أطوال 1270 كم، وعدد 9 منطقة نائية بتكلفة إجمالية 540 مليون جنية خلال العام المالي 2022/2023.

ويستهدف الجهاز تكثيف التغطية بخدمات المحمول صوت وبيانات لخدمة قرى المرحلة الثانية لمشروع حياة كريمة بتكلفة تقديرية 1.62 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2024.

وفي ذات السياق، فقد قام الجهاز بإسناد تنفيذ عدد 593 محطة محمول لخدمة عدد 584 قرية ضمن المرحلة الأولى لمشروع حياة كريمة بإجمالي تكلفة 880 مليون جنيه.

ويستهدف الجهاز تنفيذ حوالي 55 ألف خط تليفون ارضي جديد بتكلفة تقديرية 165 مليون جنيه خلال العام المالي 2023/2024.

وقد قام الجهاز بإسناد تنفيذ عدد حوالي 35 ألف خط تليفون ارضي جديد بتكلفة 100 مليون جنيه خلال العام الماضي.

وجدير بالذكر ان لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب سبق ان وافقت على مشروعي الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للعام المالي 2023/2024 في اجتماع سابق حيث استعرض الجهاز أمام اللجنة الإنجازات التي تحققت خلال العام الماضي.