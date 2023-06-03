كلمات يرضيك الله بها يوم القيامة.. رددها صباحا ومساء

كلمات يرضيك الله بها يوم القيامة ، عن هذه الكلمات ورد حديث شريف عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال " مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَقُولُ حِينَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُمْسِي ثَلَاثَ مَرَّاتٍ: رَضِيتُ بِاللهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا، إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُرْضِيَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ".



دعاء للصباح والمساء



قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه فيما ورد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، إن هناك دعاء من ردده ودعا بها في الصباح والمساء ثلاث مرات فإنه يدخل صاحبها الجنة ويرضيه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة.

وأضاف "وسام"، في فتوى له، أن من قال هذا الدعاء ثلاث مرات حين يصبح كان حقًا على الله أن يرضيه يوم القيامة «رَضِيتُ بِاللهِ رَبًّا، وَبِالإسْلاَمِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ -صلَّى الله عليه وسلَّم- نَبِيًّا».

5 أعمال لأهل الجنة

وهناك خمسة أعمال أرشدنا إليها النبي صلوات الله سلامه عليه وآله وسلم في يوم الجمعة وأخبرنا أن من فعلها كلها في هذا اليوم كتبه الله من أهل الجنة، فعن سيدنا أبي سعيد الْخُدرِيِّ رضي الله تعالى عنه أنه سمع سيدنا رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم يقول: "خمس من عملهن في يوم كتبه الله من أهل الجنة : من عاد مريضا وشهد جنازة وصام يومًا وراح يوم الجمعة وأعتق رقبة".



علامات قبول الطاعة

وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن من علامات قبول الأعمال الصالحة أن يستمر عليها، موضحا أن المداومة على الصالحات سنة سيدنا رسول الله فعن عائشة رضى الله عنها قالت "كان رسول الله إذا عمل عملا أثبته أي داوم عليه".



وأضاف، المركز، أن علامة قبول الطاعة هي الطاعة المترتبة عليها، فالطاعات تجلب الطاعات وتقرب المؤمن من ربه، مشيرا إلى أن الطاعات مفتاح الخير والنجاة يوم القيامة، وعليه ترك المعاصي لأنها تقسي القلب، وتمحق بركة العمر والرزق، وتفقد صاحبها لذة الطاعة.

وتابع أن من علامات قبول الأعمال الصالحة أن يستمر عليها، منوها بأن المداومة على الصالحات سنة سيدنا رسول الله فعن عائشة رضى الله عنها قالت "كان رسول الله إذا عمل عملا أثبته أي داوم عليه".