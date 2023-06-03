هشام إبراهيم: الاستثمار مفتوح للمصري أو الأجنبي ويجب تسهيل الإجراءات

اكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، أن الإستثمار مفتوح للجميع سواء للمستثمر المصري أو الأجنبي، ولكن نحن في حاجة إلى تسهيل إجراءات الإستثمار لكافة المستثمرين.

وقال هشام إبراهيم، خلال لقاء مع برنامج "مصر جديدة"، عبر فضائية "etc، أن أن الاستثمار المحلي هو كلمة السر وقاطرة التنمية، مشيرًا إلى أن رئاسة رئيس الجمهورية لـ المجلس الأعلى للاستثمار يعكس جدية الدولة وأهمية ملف الاستثمار للدولة المصرية.

الرخصة الذهبية.



أن المصريين في الخرج لا بد أن يكون لهم دور في الاستثمار داخل مصر، مؤكدا أنه لا بد من إعطاء تسهيلات وحوافز لهم، مع تسهيلات الحصول على الرخصة الذهبية.