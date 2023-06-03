عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هشام إبراهيم: الاستثمار مفتوح للمصري أو الأجنبي ويجب تسهيل الإجراءات

الدكتور هشام إبراهيم،
الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والإستثمار

اكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، أن الإستثمار مفتوح للجميع سواء للمستثمر المصري أو الأجنبي، ولكن نحن في حاجة إلى تسهيل إجراءات الإستثمار لكافة المستثمرين.

وقال هشام إبراهيم، خلال لقاء مع برنامج "مصر جديدة"، عبر فضائية "etc، أن أن الاستثمار المحلي هو كلمة السر وقاطرة التنمية، مشيرًا إلى أن رئاسة رئيس الجمهورية لـ المجلس الأعلى للاستثمار يعكس جدية الدولة وأهمية ملف الاستثمار للدولة المصرية.

 

 الرخصة الذهبية.


أن المصريين في الخرج لا بد أن يكون لهم دور في الاستثمار داخل مصر، مؤكدا أنه لا بد من إعطاء تسهيلات وحوافز لهم، مع تسهيلات الحصول على الرخصة الذهبية.

هشام إبراهيم الاستثمار رئيس الجمهورية المجلس الأعلى للاستثمار الرخصة الذهبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل مفاجئ من الخطيب لحظة لقاء طاهر أبو زيد في أهلي التجمّع

كارثة.. النيابة تكشف مفاجأة صادمة في انهيار لافتة كوبري أكتوبر

بعد قرار الاعتزال .. رسالة صادمة من ميرهان حسين وغير متوقعة

لسه 20 يوم | توقّع صادم من الأرصاد بعد العاصفة الترابية

عاجل.. استبعاد 7 لاعبين من قائمة الأهلي أمام الوداد

ميرهان حسين تعلن اعتزال الفن.. اعرف الأسباب

كاف يفجر مفاجأة.. 32 قناة مجانية تنقل نهائي الأهلي والوداد المغربي

كيلو اللحمة الطازة بـ 195 جنيها| طرح 32 سلعة بسعر مخفض خلال يونيو.. والأرز 12.5

ترشيحاتنا

البيئة: تكرار العاصفة الترابية الأخيرة مرة أخرى قريبا

طارق يحيى يهاجم موسيماني: كذاب والزمالك لم يفاوضه

قصة تعرف الأمير الحسين على رجوة تثير اهتمام رواد السوشيال ميديا|فيديو

وصلت للمليون .. أسعار ام جي RX5 بالسوق المصري .. صور

بفارق نقطة عن الأهلي المتصدر| بيراميدز "الثاني" يفوز على فيوتشر "الثالث" بالدوري.. مشاهد مثيرة

هجمة شتوية.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة: استعدوا للقادم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد خسارة زوجته لقب ملكة جمال البرازيل.. رجل يهاجم المتسابقات على المسرح|شاهد

شاهد.. 15 صورة من حفل زفاف ميرنا نور الدين

بفستان ساحر.. أصالة نصري تخطف الأنظار بهذا اللوك على إنستجرام

الراقصة أوكسانا تشعل فرح ميرنا نور الدين .. صور

فيديو

هل يعود بن شرقي إلى الزمالك.. شقيقه يوضح الحقيقة كاملة/ فيديو جراف

موعد تحسن حالة الطقس.. إعلان هام من الأرصاد بعد العاصفة الترابية

مراجعة كافة اللوحات ... قرار عاجل من محافظ القاهرة بعد سقوط لافتة بكوبري أكتوبر

عرض مغر لـ كولر.. ماذا يحدث بالأهلي قبل مواجهة الوداد ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

اﻟﻤﺰﻳﺪ