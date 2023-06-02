على ضفاف نهر النيل .. السورية فايا يونان تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة

شاركت النجمة السورية فايا يونان جمهورها صورة جديدة عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام ، وبإطلالة ساحرة وظهور متألق خظفت قلوب متابعيها بأحدث ظهور لها .

ظهرت النجمة المتألقة اثناء زيارتها لمصر علي ضفاف نهر النيل ، وجمعت فى إطلالتها بين جمال الطبيعة ، وروعة الصيف لتكتمل الاطلالة بالوجه الحسن لتبهر جمهورها بظهورها المبهج الرائع .



نالت إطلالتها ردود أفعال واسعة من قبل جمهورها ومتابعيها الذين أبدوا إعجابهم بظهورها الرائع المتألق ، كما تبادلوا التعليقات والمداعبات معها وكانت أبرز هذه التعليقات " نورتى مصر، صور عظيمة جدا ، الصيف وجماله، بنحبك برشا ".

آخر أعمال الفنانة فايا يونان

من الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة فايا يونان هى طرحها لأغنية “متل اليوم”.

كلمات أغنية متل اليوم

بكل مرة جديدة بتنسمع هالغنية

حيكون مر الوقت وكبرنا شوية

حيكون في شي راح وفي مكانه جديد

صورة حتقرب وخيال حيصير بعيد

ومسافات حتنقص ومسافات حتزيد

بس كل ما انسمعت هالغنية

اشياء بتبقى هي هي

حضل حبك متل اليوم

ويمكن اكتر شوية

وبكل مرة جديدة بتنسمع هالغنية

يمكن اشياء غريبة نصير نشوفها عادية

وحنخاف من بكرا بس حنستناه

ومسافات حتنقص ومسافات حتزيد

بس كل ما انسمعت هالغنية

اشياء بتبقى هي هي

حضل حبك متل اليوم

ويمكن اكتر شوية

وبكل مرة جديدة بتنسمع هالغنية

حيكون صار في غيرها أغاني كتير

أغاني فرحة... وأغاني أسى

منها يمكن نحفظها وتاني حتنتسى

بس كل ما انسمعت هالغنية

بعرف رح بتفكر فيي

لأن كل شي... قبل ما يمشي... بيترك أثر

ولو إنه شوية

وكل ما انسمعت هالغنية

نبذة عن فايا يونان

فايا يونان هى مُغنية سورية كما أنها تحمل الجنسية السويدية، وُلدت في حُزيران عام 1992 في مدينة المالكية لعائلة من كلدان سوريا، وَنشأت في حلب، وَتُقيم حاليًا في بيروت.

بداية فايا يونان

بدأت فايا يونان بالظهور بشكل واسع في عام 2014 بعد إطلاقها أُغنية مُشتركة مع أُختها ريحان يونان بعنوان «لبلادي» على يوتيوب حيثُ استعرضوا فيها آثار الحَرب والدمار على الشُعوب، وقد تُرجمت هذه الأغنية إلى عدة لُغات وتم بثها عبر قنوات تلفزيونية عالمية كما أنها عُرضت في عدد من المدارس وجدت فايا دعما كبيرا، وجمهور قام بتشجيعها على مواصلة رحلتها في الغناء، حيث كان لنجاح الفيديو الأثر الأكبر على قرارها بتحويل الغناء من مجرد هواية إلى عمل رئيسي.