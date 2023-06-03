أخبار توك شو| السيسي يبحث مع أمير قطر تعزيز العلاقات.. تحذير عاجل من الأرصاد.. وفنان يغازل ياسمين عز على الهواء

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات والقضايا الهامة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

السيسي يبحث مع أمير قطر تعزيز العلاقات ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.. فيديو

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، خبرا عاجلا يفيد أن الرئيس السيسي أجرى اتصالاً هاتفياً مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.



الرئيس السيسي والسيدة انتصار يرحبان بـ جيل بايدن في قصر الاتحادية ..فيديو

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، خبرا عاجلا يفيد أن الرئيس السيسي والسيدة قرينته يرحبان بقرينة الرئيس الأمريكي في قصر الاتحادية.

هل يجوز لأكثر من مسلم الاشتراك فى "خروف واحد" كأضحية.. المفتى يجب

قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، أن الأضحية سنة مؤكدة ليست واجبة وجوب التكليف

وأكد شوقى علام خلال حواره مع برنامج "نظرة"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامى حمدى رزق، أن يجوز للمسلم الاشتراك فى شراء أضحية،



دمك خفيف.. أحمد فهمي يغازل ياسمين عز على الهواء

حلت فرقة واما أحمد فهمي ومحمد نور وأحمد الشامي، ضيوفا على الإعلامية ياسمين عز ببرنامج "كلام الناس" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"، للحديث عن بداية اشتراكهم في تقديم الأعمال الفنية.



حسام موافي: إخفاء الزوجة مرضها قبل الزفاف جريمة وخيانة.. فيديو

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، إنه يجب على كل شخص مقبل على الزواج، أن يفصح عن أي مرض يعاني منه، ويجب على الزوجة أو الزوجة المصارحة وعدم إخفاء أي أمراض، موضحًا أنه الأمر يعد «جريمة» في حق الطرفين.



متحدث الموسيقيين: تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات رصد مخالفات ضد منير الوسيمي

كشف الدكتور محمد عبدالله المتحدث باسم نقابة الموسيقيين، سر هجوم الموسيقار منير الوسيمي على الفنان مصطفى كامل خلال الفترة الأخيرة.



لسه 20 يوم | توقّع صادم من الأرصاد بعد العاصفة الترابية

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن توقعاتها بشأن تعرض البلاد لموجات من العواصف الترابية خلال الفترة القادمة، لافتة إلى أن كل شيء وارد حدوثه فنحن ما زلنا نعيش في فصل الربيع ، فصل التقلبات الحادة والسريعة، والمتبقي منه 20 يوما.



جريمة.. تعليق قوي من أحمد كريمة على ارتداء أحمد سعد ملابس النساء

علق الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، على صورة المطرب أحمد سعد بملابس النساء، مشيرا إلى أن هذا الأمر يعد جريمة حقيقية.

ضياء رشوان: نجاح الحوار الوطني هزيمة ساحقة للجماعات الإرهابية.. فيديو

وجه ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني رسالة قوية، للجماعات الإرهابية، قائلا إن “هؤلاء الذين لا شئ في مصر سوى السواد وليس لديهم سوى النعيق كالبوم والغربان، ولحسن الحظ أنهم يم يجدوا ما يقولوه على الحوار الوطني.

مشاكل فى القلب.. موافي: 3 أسباب تساعد على تورم القدمين.. فيديو

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أسباب تورم القدمين، وطرق الوقاية منها.

