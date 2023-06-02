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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مشاكل فى القلب.. موافي: 3 أسباب تساعد على تورم القدمين.. فيديو

الدكتور حسام موافي
الدكتور حسام موافي

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أسباب تورم القدمين، وطرق الوقاية منها.

وأضاف موافي خلال تقديمه برنامج «ربي زدني علما» المذاع على قناة صدى البلد، أن من أهم الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بـ تورم القدمين ، وجود مشكلة في «القلب، الكبد، الكلى».

وأوضح موافي خلال تقديمه برنامج «ربي زدني علما» المذاع على قناة صدي البلد، أن مرض السكري من أهم الأمراض التي تؤثر على الكلى، وعند حدوث مضاعفات يحدث تورم القدمين.

 السكري

وأكمل: عند تورم القدمين لمريض يعاني من السكري ولديه مشاكل في الكلى، يجب عمل تحليل طبي لـ«زلال» في البول لمدة 24 ساعة، كما أن الزلازل أثناء تواجده في الدم يمنع الورم، وفي حال نزوله في البول يؤدي إلى تورم القدمين.

وأشار موافي إلى أن ترك دهون الكبد دون علاج، تسبب الإصابة بتليف الكبد، وينتج الزلال وينخفض في الدم، مما يؤدي إلى تورم القدمين، موضحًا أن مريض السكر عرضة للإصابة بأمراض القلب، «الشريان التاجي»، ومن مضاعفات الناتجة عن أمراض القلب تورم القدمين.

وأفاد: ليس هناك علاقة بين تورم القدمين ومدرات البول، موضحُا أن الطب يبدأ بالتشخيص، كما أن ورم القدمين عرض لا يستهان به.

واختتم حديثه قائلًا: «تورم القدم الواحد تشير إلى الإصابة بجلطة دموية، وليس وجود مشكلة لمرض مزمن».

اسباب تورم القدمين الحالات الحرجة الدكتور حسام موافي الشريان التاجي الطب تليف الكبد

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