إنذار للمريض بضرورة الكشف | حسام موافي : الألم نعمة من الله

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، حقيقة اكتشاف الأمراض دون الأعراض وفقا للصدفة، وعلاقة التدخين بانتفاخ المعدة، معلقا: الألم هو نعمة الله، لأنه إنذار للمريض بضرورة الكشف عن المرض؛ حتى يتم التشخيص الجيد ومن ثم العلاج.

ورد موافي خلال برنامج «ربي زدني علما» المذاع على قناة صدى البلد، على رسالة لأحد المرضى الذين يعانون من التدخين وتضخم البطين الأيسر من دون ألم وشكوى قائلا: الانتفاخ يتم الكشف عنه بالأشعة المقطعية أو المنظار على البطن، والتضخم قد يكون بسبب ضغط الدم، متابعا: هنا يحتاج المريض لعمل أشعة إيكو بصفة دورية، والنوع الآخر هو الذي لا يكون بدون سبب.



وقال حسام موافي، خلال برنامج «ربي زدني علما» المذاع على قناة صدى البلد، إن تضخم القلب وانتفاخ القولون بينهما رابط قد يكون هبوطا في القلب بالجهة اليمنى، ويتبعه ألما في الكبد مع صداع انتفاخ الأمعاء وورم القدمين، لافتا إلى أن هبوط جهة القلب اليسرى يتبعها احتقان الرئة أو «النهجان».

البطين الأيسر



وعلق موافي قائلا: أطالب سامح –صاحب الرسالة- بوقف التدخين وعمل قياس جديد للضغط وتجديد أشعة الإيكو؛ لكي يحدد سبب تضخم البطين الأيسر والانتفاخ الذي يعرف أنه غاز أكثر من الطبيعي في الجهاز الهضمي.

واختتم موافي: أسباب انتفاخ المعدة متعددة ومنها: «التدخين، شرب مياه غازية خلال الأكل، العصبية والانفعال وغاز القولون» وكلها أشياء ليست عضوية.