متحدث الموسيقيين: تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات رصد مخالفات ضد منير الوسيمي

كشف الدكتور محمد عبدالله المتحدث باسم نقابة الموسيقيين، سر هجوم الموسيقار منير الوسيمي على الفنان مصطفى كامل خلال الفترة الأخيرة.

وقال الدكتور محمد عبدالله في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الموسيقار منير الوسيمي يستهدف الترويج لحملته الانتخابية على حساب سمعة وشرف الفنان مصطفى كامل، مضيفا: فوجئنا أيضا بتصريحات الموسيقار منير الوسيمي، يدعى بأن أغنية الحب الحقيقي للفنان مصطفى كامل ليست من كلماته ولا ألحانه ويتهمه بسرقة الكلمات والألحان وبالتالي من حقه التحرك قضائيا للدفاع عن حقه.

وأشار الدكتور محمد عبدالله المتحدث باسم نقابة الموسيقيين، إلى أن هناك مستندات تعود إلى عام 2011 صادرة من الجهاز المركزي للمحاسبات تضمنت مخالفات ضد منير الوسيمي وأغلق الملف بعد أحداث الثورة.