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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

دمك خفيف.. أحمد فهمي يغازل ياسمين عز على الهواء

صدى البلد

حلت فرقة واما أحمد فهمي ومحمد نور وأحمد الشامي، ضيوفا على الإعلامية ياسمين عز ببرنامج "كلام الناس" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"، للحديث عن بداية اشتراكهم في تقديم الأعمال الفنية.


وغازل أحمد فهمي وباقي فرقة واما، الإعلامية ياسمين عز، قائلاين:" روحك حلوة ودمك خفيف ومش مصطنعة حاولي تمثلي،

وردا على سؤال ما سر استمرار فريق واما رغم تحقيق كل منهم نجومية خاصة به، قال الفنان أحمد فهمي: "الفلوس".

وأكد الفنان محمد نور، :"رغبتهم في استمرار التعاون بينهم وتقديم البومات مشتركة، مضيفا:"إحنا أصلا أصحاب، وعملنا شغل مع بعض وكنا مش عارفين إنه هينجح، لحد ما غنوة نجحت وابتدينا".

أوضح أحمد فهمي أن احتمال انفصالهم وارد بقوله: "أكيد في يوم من الأيام واما مش هتكمل، وأكيد نفسنا تفضل مستمرة".

 

الاعلامية ياسمين عز احمد فهمي الفنان محمد نور ام بي سي مصر الفنان احمد فهمى

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