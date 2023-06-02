ضياء رشوان: نجاح الحوار الوطني هزيمة ساحقة للجماعات الإرهابية.. فيديو

وجه ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني رسالة قوية، للجماعات الإرهابية، قائلا إن “هؤلاء الذين لا شئ في مصر سوى السواد وليس لديهم سوى النعيق كالبوم والغربان، ولحسن الحظ أنهم يم يجدوا ما يقولوه على الحوار الوطني.

وأضاف ضياء رشوان، خلال تقديمه برنامج “مصر جديدة”، عبر فضائية “etc”، أن نجاح الحوار الوطني هو الهزيمة الحقيقية بالنسبة لهم، ووجود جميع مشاركين من أطياف الشعب المصري، ماعدا تلك الفئة التي مارست العنف وصنفوا على أنهم جماعات إرهابية.

وتابع ضياء رشوان: “لو حد فيكم يحاول ويرغب أو شايف أنه يشارك بالحوار الوطني، يبدأ بإدانة الإرهاب والجماعات الإرهابية، لو عنده شجاعة، يوافق على ما أقره مجلس الحوار الوطني، بعدم مشاركة الإرهابيين أو من يرفض دستور البلد”.

الهزيمة الساحقة

وأشار ضياء رشوان إلى أن الحوار الوطني هو الهزيمة الساحقة للجماعات الإرهابية".