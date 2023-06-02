جريمة.. تعليق قوي من أحمد كريمة على ارتداء أحمد سعد ملابس النساء

علق الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، على صورة المطرب أحمد سعد بملابس النساء، مشيرا إلى أن هذا الأمر يعد جريمة حقيقية.

وأضاف أحمد كريمة، في تصريحات تليفزيونية لقناة الحدث اليوم، مساء اليوم الجمعة، أن خلق الله عز وجل الذكر والانثى ولكل منهما صفات وخصوصية ومواصفات، وحينما يأتي الرجل ويتنازل عن رجولته، أو المرأة تتنازل عن أنوثتها ويحصل التقليد، هنا يدخل الاسلام بحسم وحزم.

وذكر الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ، قائلا :"قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال" رواه البخاري".

لن انزل من قدري



وتابع الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، أن هذا الأمر للتعليق عليها له متخصصين، حتى لا يحسب عليا النزول من قامتي العلمية لهذا الاشياء، متابعا أنه أنني لست على خصومه معه والحديث الشريف واضح في هذا الأمر.





