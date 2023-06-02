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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حسام موافي: إخفاء الزوجة مرضها قبل الزفاف جريمة وخيانة.. فيديو

الدكتور حسام موافي،
الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، إنه يجب على كل شخص مقبل على الزواج، أن يفصح عن أي مرض يعاني منه، ويجب على الزوجة أو الزوجة المصارحة وعدم إخفاء أي أمراض، موضحًا أنه الأمر يعد «جريمة» في حق الطرفين.

وأضاف موافي خلال تقديمه برنامج «ربي زدني علما» المذاع على قناة صدى البلد، أنه ورد سؤال إليه من سيدة تعاني من الإصابة بالتهاب مفصلي متعدد، ولم تخبر زوجها قبل الزواج، وبعد الزواج أصيبت بارتفاع ضغط الدم، واضطر الطبيب لإجراء عملية قيصرية لها للحفاظ على الجنين من الإجهاض.

اكتشاف الزوج 

وتابع: الطفل بعد أسبوع من وضعه في الحضانة توفى، واكتشف الزوج الأمر أن زوجته تعاني من التهاب مفصلي متعدد، وكان سببا في الولادة القيصرية وموت الجنين.

وأوضح موافي خلال تقديمه برنامج «ربي زدني علما» المذاع على قناة صدي البلد، أنه تواصل مع «شيخ» لمعرفة الحكم في هذه الأمور، موضحًا أن رد الشيخ على إخفاء الزوجة مرضها على زوجها، بمثابة الخيانة، وهذه السيدة غير أمينة وزوجها حرم من نعمة الأب.

وأكمل: الزوج له الحق أن يطلق الزوجة ولا يستكمل الحياة معها، كما أنه المصارحة وسيلة للحفاظ على قوة العلاقة بين الزوجين، فكلما كان الزوجين يتعاملوا بصراحة وصدق كلما كانت حياتهم أكثر هدوء وسعادة.

ارتفاع ضغط الدم الدكتور حسام موافي الولادة القيصرية زوج زوج الام

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