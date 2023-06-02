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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لسه 20 يوم | توقّع صادم من الأرصاد بعد العاصفة الترابية

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن توقعاتها بشأن تعرض البلاد لموجات من العواصف الترابية خلال الفترة القادمة، لافتة إلى أن كل شيء وارد حدوثه فنحن ما زلنا نعيش في فصل الربيع ، فصل التقلبات الحادة والسريعة، والمتبقي منه 20 يوما.

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العاصفة بدأت.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة


وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، سبب التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد في هذه الفترة هو التأثر بكتل هوائية جنوبية صحراوية، موضحة أن درجات الحرارة ستشهد انخفاضا خلال الساعات القادمة وتحسن تدريجي في الأحوال الجوية حتى الأربعاء القادم، بينما المتوقع غدا السبت أن تسجل درجات الحرارة 34 على القاهرة الكبرى.

 

سقوط أمطار 

 

تابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، هناك فرص سقوط أمطار خفيفة على جنوب سيناء وقد تكون رعدية، محذرة المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس فترة الظهيرة واستخدام غطاء على الرأس مع تناول قدر كبري من السوائل، وارتداء الكمامات لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية.
 

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