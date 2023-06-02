لإنجاز عدة قضايا.. بيان عاجل من أمريكا بشأن التعاون مع السعودية

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء الجمعة، بيانًا عاجلاً، قالت فيه: إن الولايات المتحدة تواصل التعاون مع السعودية؛ لإنجاز عدة قضايا، وخاصة إنهاء الحرب في اليمن.

وقال البيان: "تعاوننا الدفاعي مع السعودية، ما زال قويا، وعلاقتنا الأمنية ركيزة لنهجنا في الدفاع والأمن الإقليميين".

وأضاف: "واشنطن والرياض على استعداد لاستئناف المباحثات السودانية المعلقة، بمجرد أن توضح الأطراف جديتها".

وأعلنت الوزارة، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سيقوم بزيارة السعودية، الأسبوع المقبل، مضيفة: "بلينكن سيلتقي بـ"المسؤولين السعوديين لمناقشة التعاون الاستراتيجي الأمريكي السعودي في القضايا الإقليمية والعالمية ومجموعة من القضايا الثنائية بما في ذلك التعاون الاقتصادي والأمني، كما يشارك في اجتماعات مجلس التعاون الخليجي الأمريكي، و التحالف الدولي لهزيمة تنظيم (داعش)".

تعليق محادثات جدة

والخميس، أعلنت السفارة الأمريكية في الخرطوم، الخميس، أن المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة قررتا تعليق محادثات جدة ردا على "الانتهاكات الجسيمة المتكررة لوقف إطلاق النار قصير المدى ووقف إطلاق النار الأخير من قبل القوات المسلحة السودانية، وقوات الدعم السريع".

وقالت السفارة، في بيان، إن "هذه الانتهاكات أعاقت إيصال المساعدات الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية التي هي هدف وقف إطلاق النار قصير الأمد".

وأضافت أن "تلتزم السعودية والولايات المتحدة بالعمل مع الطرفين لاستئناف محادثات جدة بمجرد اتخاذ خطوات يمكن إثباتها للوفاء بالتزاماتهما وتمكين المساعدة الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية".

وتابعت: "تقف المملكة والولايات المتحدة على أهبة الاستعداد للعمل بجدية مع الطرفين لاستئناف محادثات جدة بمجرد اتخاذ خطوات يمكن إثباتها لتنفيذ التزاماتهما لتمكين المساعدة الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية".

يذكر أن الجيش السوداني أعلن، الأربعاء، تعليق المحادثات الجارية بين وقوات "الدعم السريع" شبه العسكرية برعاية سعودية أمريكية، في مدينة جدة.