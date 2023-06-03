بسبب 700 جنيه.. إصابة سيدة بطريق الخطأ بإحدى قرى الدقهلية

أصيبت سيدة بطلق ناري بطريق الخطأ اثناء مشاجرة بين شخصين بقرية ديمشلت التابعة لمركز دكرنس محافظة الدقهلية، لخلاف بينهم على مبلغ 700 جنيه.

تلقت مديرية أمن الدقهلية، اخطارًا من مستشفى دكرنس العام لمأمور مركز شرطة دكرنس بوصول "ه.ا م "، 47 عاما، مصابة بطلق ناري.



انتقل صباط مباحث مركز شرطة دكرنس الى المستشفى وبسؤال المصابة قررت انه اثناء مرورها تصادف وقوع مشاجرة بين كلا من "عيدالله.ا م "، 32 عاما، و "صبري.ر م "،38 عامًا ، خرج طلق ناري من سلاح احدهم ادى الي اصابتها.



تمكنت ضباط مباحث مركز شرطة دكرنس من ضبط طرفي الواقعة وبمواجهتهم اكدوا نشوب مشاجرة فيما بينهم لخلاف على مبلغ مالي وقدره 700 جنيه واقرا باستخدام السلاح الناري في المشاجرة واصابة السيدة.

ته التحفظ على السلاح الناري المستخدم في الواقعة وتحرر عن طلك المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة..