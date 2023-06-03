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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

طريقة عمل فتة شاورما ميكس| أحلى من المطاعم

طريقة عمل فتة شاورما
طريقة عمل فتة شاورما ميكس

فتة شاورما ميكس من الأطباق الرئيسية التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها وشرائها من المطاعم نظرا لمذاقها غير التقليدي والشهي.

قدمت الشيف دعاء السمنودي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة عمل فتة شاورما ميكس .

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مقادير فتة شاورما ميكس 


شاورما لحمة
شاورما دجاج
أرز بسمتي أصفر
عيش شامي محمر
باذنجان رومي مقلي 
(الصوص)
ملعقة كبيرة ثوم مفروم
عصير ليمونة
2علبة زبادي
2ملعقة كبيرة طحينة
2ملعقة كبيرة دبس رمان
سماق بودر
ملح
فلفل أسود


طريقة تحضير فتة شاورما ميكس 


في طبق التقديم نضع في الأرضية العيش الشامي المحمر "مقطع مكعبات" ثم نضع الأرز البسمتي ثم نضع شاورما اللحمة وشاورما الدجاج ثم نضع الصوص "ويمكن أن نضع باذنجان مقلي على الوجه حسب الرغبة" ونزين بعيش شامي محمر "مقطع على شكل أصابع" ثم تقدم الفتة بالهنا والشفا
(لعمل الصوص) 
في بولة نضع كل المكونات ونخلطها مع بعض جيداً

فتة شاورما ميكس طريقة عمل فتة شاورما ميكس مقادير فتة شاورما ميكس طريقة تحضير فتة شاورما ميكس الشيف دعاء السمنودي

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