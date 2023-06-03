طريقة عمل فتة شاورما ميكس| أحلى من المطاعم

فتة شاورما ميكس من الأطباق الرئيسية التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها وشرائها من المطاعم نظرا لمذاقها غير التقليدي والشهي.

قدمت الشيف دعاء السمنودي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة عمل فتة شاورما ميكس .



مقادير فتة شاورما ميكس



شاورما لحمة

شاورما دجاج

أرز بسمتي أصفر

عيش شامي محمر

باذنجان رومي مقلي

(الصوص)

ملعقة كبيرة ثوم مفروم

عصير ليمونة

2علبة زبادي

2ملعقة كبيرة طحينة

2ملعقة كبيرة دبس رمان

سماق بودر

ملح

فلفل أسود



طريقة تحضير فتة شاورما ميكس



في طبق التقديم نضع في الأرضية العيش الشامي المحمر "مقطع مكعبات" ثم نضع الأرز البسمتي ثم نضع شاورما اللحمة وشاورما الدجاج ثم نضع الصوص "ويمكن أن نضع باذنجان مقلي على الوجه حسب الرغبة" ونزين بعيش شامي محمر "مقطع على شكل أصابع" ثم تقدم الفتة بالهنا والشفا

(لعمل الصوص)

في بولة نضع كل المكونات ونخلطها مع بعض جيداً