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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

جامعة حلوان تحصد أكبر عدد من الجوائز في ختام مهرجان إبداع

مهرجان ابداع
مهرجان ابداع

حصدت جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، أكبر عدد من الجوائز في ختام مهرجان إبداع النسخة الحادية عشر، الذي أقيم  على مسرح جامعة القاهرة برعاية وحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة .


وأكد الدكتور السيد قنديل - في تصريح له اليوم-  أهمية النشاط الطلابي والمشاركة الطلابية في بناء شخصية قوية وقيادية تستطيع مواجهة المجتمع والمنافسة فيه، منوها إلى التزام الجامعة بتطوير ودعم المواهب والإبداع بين الطلاب.


من جانبه، هنأ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، مجموعة الطلاب الفائزين، لافتا إلى أن طلاب جامعة حلوان دائما ما يشرفونها في كافة المحافل، وقد حقق الطلاب نجاحًا استثنائيًا في هذه المسابقة وتألقوا بفضل قدراتهم وإبداعهم اللافت، واعتمادا علي الطبيعة الفنية لكليات الجامعة.

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وحققت منتخبات جامعة حلوان الفوز في المجالات التالية: الأفلام القصير متخصص،  المركز الأول، للطالب محمد محمود أحمد، و في مجال الفنون التشكيلية نحت متخصص، المركز الثاني للطالب أحمد فارس أحمد، وفي مجال الفنون التشكيلية تصوير ملون متخصص، المركز الأول للطالبة ملك أحمد أبو بكر الصديق ، أما مجال الفنون التشكيلية تصوير ملون غير متخصص ، المركز الثاني للطالبة هند محمد ناجي، و مجال الفنون التشكيلية أشغال فنية متخصص ، المركز الثالث للطالبة نورا طارق أحمد، وفي مجال الفنون التشكيلية جرافيك متخصص، المركز الثاني للطالبة سهر محمود شعبان، و مجال الفنون التشكيلية جرافيك غير متخصص، المركز الثالث للطالبة نورهان محمد حسن، ومجال المسرح الغنائي والاستعراضي الفردي، حصل على أفضل تصميم برنامج الطالب حامد محمد سعید، و في لجنة التحكيم لمجال الفنون الشعبية الفردية المتخصصة ، أفضل مؤدية للحركة للطالبة سلمى طه عبد الخالق ، ومجال الفنون الشعبية الفردية المتخصصة ، أفضل مؤدي حركة حسانين الجندي حسانین ، ومجال العزف الغير متخصص، أفضل عمل تأليف الطلاب عن عمل إلى والدي، تأليف الفريق، ومجال الفنون الشعبية الجماعية المتخصصة ، المركز الثاني لطلاب جامعه حلوان ، ومجال العروض المسرحية الجماعية المتخصصة، جائزة لجنة التحكيم الخاصة للمركز الثالث.

وأعرب الطلاب الفائزون عن سعادتهم البالغة وفخرهم بتحقيق هذا الإنجاز الهام، مشيرين إلى الدعم القوي الذي تلقوه من جامعة حلوان في تطوير قدراتهم وتوجيههم خلال المسابقة.

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جامعة حلوان الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة مهرجان ابداع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور محمد عثمان الخشت

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