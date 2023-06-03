اليوم.. تربية رياضية بنات حلوان تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني

أعلنت كلية التربية الرياضية بنات جامعة حلوان، عن بدء الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام 2023، وسط قواعد محددة، وإجراءات احترازية من فيروس كورونا.

وأوضحت كلية الآداب أنه من المقرر أن تبدأ امتحانات نهاية العام كلية التربية الرياضية بنات تبدأ امتحانات اليوم 3 يونيو وتنتهى 22 يونيو 2023.

ونوهت الكلية بأنه على الطلاب، الالتزام بالمحظورات داخل اللجان خلال فترة الامتحانات، وتجنب حالات الغش والشغب؛ حرصا على سلامتهم.

جدير بالذكر انه أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان على أهمية تفعيل أوجه التعاون الدولي بين الجامعات لما له من دور في تعزيز تبادل الخبرات النظرية والتطبيقية، والتفاعل مع الشركاء الاستراتيجيين وقطاع الصناعة على المستوى الإقليمي والدولي بما يسهم في تطوير برامج دولية مشتركة، وتوفير فرص تدريبية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس لصقل مهاراتهم وخبراتهم بما يتسق مع المعايير الدولية.

وذكر بيان صادر عن جامعة حلوان أن كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان استقبلت اثنين من أعضاء هيئة التدريس بجامعة أوراديا الرومانية بالتنسيق من مكتب العلاقات الدولية بالجامعة، في إطار اتفاقية الحراك الأكاديمي Erasmus+ المبرمة بين الجامعتين.