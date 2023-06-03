الاتحاد المصري: ندرس إنشاء مجمعة تأمين ضد الأخطار الطبيعية والكوارث

ناقش الاتحاد المصري للتأمين من خلال نشرته هذا الأسبوع " إدارة مخاطر الكوارث " ، وتُعرف مخاطر الكوارث وفقًا لتعريف “مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث بأنها "الخسارة المحتملة في الأرواح أو الإصابة أو تدمير أو تلف الأصول التي يمكن أن تحدث في نظام أو مجتمع ما في فترة زمنية محددة .

وأوضحت النشرة أن أخطار التغير المناخى تعتبر من الأخطار التى تحظى باهتمام كبير بسبب اثارها المدمرة على الحياة الإنسانية البيولوجية والاقتصادية والاجتماعية ، ولما يرتبط بهذه الأخطار من كوارث وخسائر ، فإنها تقع فى قلب صناعة التأمين.

إدارة مخاطر الكوارث Disaster Risk Management

هي تطبيق سياسات واستراتيجيات للحد من مخاطر الكوارث ، لمنع مخاطر الكوارث الجديدة ، والحد من مخاطر الكوارث الحالية ، وإدارة المخاطر المتبقية ، مما يساهم في تقليل الخسائر ، ويهدف الحد من مخاطر الكوارث Disaster Risk Reduction إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال المساهمة في تعزيز القدرة على الصمود.

دورة إدارة أخطار الكوارثDisaster Risk Management Cycle

تتكون دورة إدارة أخطار الكوارث من أربعة مراحل وهى : الوقاية / التخفيف - التأهب - الإستجابة - إعادة التأهيل / إعادة الإعمار

دور قطاع التأمين:

يمكن أن يساهم التأمين بشكل كبير في الحد من الضعف المالي ودعم الانتعاش الاقتصادي - على الرغم من التحديات التي تشكلها المخاطر ذات التأثيرات الكارثية ، وتلعب برامج التأمين دورًا مهمًا في معالجة بعض التحديات التي تواجه القطاع الخاص في تأمين مخاطر الكوارث الطبيعية والإرهاب في العديد من البلدان - ويمكن أن تلعب دورًا محتملًا في الاستجابة لتحديات التأمين لمخاطر أخرى مثل الهجمات الإلكترونية واسعة النطاق و الأوبئة.

ويختلف تصميم برامج التأمين ضد مخاطر الكوارث ونوع الدعم المقدم من خلال خمس طرق رئيسية: نوع التغطية التأمينية المقدمة - نطاق مخاطر الكوارث وتغطية حاملي وثائق التأمين - أهمية البرنامج كمزود/ مقدم تغطية - هيكل التسعير للأقساط المطبق من قبل البرنامج - مشاركة القطاع العام / الحكومى.

كما استعرضت النشرة أمثلة برامج التأمين من مخاطر الكوارث في بعض دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD ، وذكرت أيضاً برنامج البنك الدولي للتمويل والتأمين ضد مخاطر الكوارث (DRFIP) و الكيفية التي يعمل من خلالها البرنامج وذلك من خلال أربعة مجالات رئيسية للمساعدة في زيادة قدرة الحكومات الوطنية والمحلية ، وأصحاب المنازل ، والشركات ، والمنتجين الزراعيين ، والسكان ذوي الدخل المنخفض على الاستجابة بشكل أسرع وأكثر مرونة للكوارث: التمويل السيادي لمواجهة مخاطر الكوارث - تطوير السوق - التحليلات - إدارة المعرفة والشراكات العالمية.

وقام الاتحاد المصرى للتأمين بتكوين لجنة دراسة إنشاء مجمعة تأمين الأخطار الطبيعية بالسوق المصرى وذلك بهدف توفير التغطية التأمينية للمواطن تجاه الأخطار الطبيعية المحتملة وجماية ممتلكات الدولة ، نظراً لما يشهده العالم من ظواهر طبيعية متغيرة وتشمل الأخطار الطبيعية (الفيضانات ، العواصف ، الأمطار الغزيرة ، السيول ، الجفاف) ، التغيرات المناخية أدت إلى حتمية إنشاء المجمعة ، ومثال على ذلك زيادة معدلات حدوث الزلازل فى الفترة الأخيرة .

الإدارة الشاملة لمخاطر الكوارث (DRM) هي عملية ديناميكية يجب أن يُنظر فيها إلى الحد من المخاطر على أنه عنصر مشترك.

يجب أن تتضمن استراتيجية إدارة مخاطر الكوارث "طبقات المخاطر" ، من خلال اختيار أدوات مختلفة للاستجابة لأنواع مختلفة من المخاطر ، بما يتماشى مع طبيعة المخاطر والموارد المتاحة.

لاترتبط الدخول المرتفعة بالضرورة بانخفاض التعرض للمخاطر ، مما يؤكد أهمية دمج الحد من المخاطر مع إدارة المخاطر في الدول النامية والمتقدمة.

أهمية التركيز على الاستفادة من فوائد استخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز الأساليب والاستراتيجيات الحالية في مجال الحد من مخاطر الكوارث .