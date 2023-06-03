مدبولي يتفقد مشروع انشاء نفق وكباري السادات بمحافظة الإسكندرية

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء منذ قليل مشروع انشاء نفق وكباري السادات بمحافظ الإسكندرية .

واستمع مدبولي لشرح حول المشروع والذي يبد من شارع السادات بعرض ١٩ متر ويتضمن ٣ حارات للدخول و٣ حارات للخروج بطول ١٥٠ متر .

كما تفقد مدبولي مشروع توسعة الكورنيش من المنتزه الي فندق المحروسة .

وكان قد تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مشروع الاستراتيجية المتكاملة لمياه الأمطار بمحافظة الإسكندرية للحد من تداعيات التغيرات المناخية والأمطار الغزيرة بموسم النوات، بمناطق سموحة وسيدي بشر.

واستمع مدبولي لشرح حول المشروع حيث تضم الاستراتيجية نقاط ساخنة لتراكم المياه، مثل: شارع النقل والهندسة، وميدان فيكتور عمنويل، وشارع 57 ، ومحمد نجيب، وذلك بنطاق أحياء شرق والمنتزه أول.

وتأتي الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار لوضع حلول عاجلة للحد من آثار سقوط كميات مياه الأمطار التي تشهدها الإسكندرية كل عام نتيجة للتغيرات المناخية، بالإضافة إلى الاستفادة من مياه الأمطار.