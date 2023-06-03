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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بالستة مرتين.. خالد الغندور يثير الجدل في ذكرى فوز الزمالك على الأهلي

خالد الغندور
خالد الغندور

واصل الاعلامي الرياضي خالد الغندور، الاحتفال بذكرى هزيمة الأهلي من الزمالك بنتيجة ٦/٠.

وشارك خالد الغندور، مقال نشر بعنوان “بالستة مرتين” وتفاعل معه الجمهور عن أحداث المباراة التاريخية. 

منشور خالد الغندور

كان فريق الزمالك قد حقق الفوز على طلائع الجيش  2 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء الماضى، على استاد القاهرة الدولى، فى اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدورى المصرى الممتاز.

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ووصل رصيد الزمالك إلى النقطة 50 فى المركز الرابع بترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز، حصدها من 29 مباراة، حقق الفوز فى 14 مباراة، وتعادل فى 8، وخسر 7، سجل لاعبوه 42 هدفًا، واستقبلت شباكه 27.

ويستعد فريق الزمالك للقاء الاتحاد السكندري المقرر له يوم الاثنين المقبل باستاد القاهرة في الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

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