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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أفريقيا يا أبطال.. جمهور الأهلي يدعم فريقه قبل مباراة الوداد

صدى البلد

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” هاشتاج دعم النادي الأهلي قبل لقاء الوداد البيضاوي المغربي في دوري أبطال أفريقيا.

وتصدر هاشتاج “رد الاعتبار.. أفريقيا يا أبطال” تريند “تويتر”، من جمهور القلعة الحمراء في لقاء منتظر وبطولة يسعون لضمها.

ويستضيف الأهلي نظيره الوداد المغربي غدا، الأحد، على استاد القاهرة الدولي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا، بينما يقام لقاء الإياب يوم 11 من نفس الشهر على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وأسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، مهمة إدارة مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا، للحكم الإثيوبي باملاك تيسيما.

يذكر أن الوداد هو حامل النسخة الماضية من دوري أبطال أفريقيا، إذ تغلب على الأهلي بهدفين دون رد في المباراة النهائية.

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