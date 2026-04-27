القبض على عاطلين اقتحما منزل سيدة وهددوها بسلاح أبيض بقنا

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام أحد الأشخاص بالتعدى عليها بسلاح أبيض داخل منزلها وتهديدها بإضرام النيران به بقنا.

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وتم تحديد الظاهرة بمقطع الفيديو (ربة منزل "لها معلومات جنائية" – مقيمة بدائرة قسم شرطة قنا) وبسؤالها قررت أنها حال تواجدها بمنزلها فوجئت بقيام شخصين باقتحام مسكنها ومحاولة التعدى عليها بسلاح أبيض دون إصابات وتهديدها بإضرام النيران بمسكنها لخلافات بينهم حول الجيرة.

وتم ضبط مرتكبا الواقعة (عاطلان "لهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة القسم)، وبحوزة أحدهما السلاح الأبيض "المستخدم فى التعدى" وبمواجهتهما اعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

