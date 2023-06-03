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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مدبولي يتفقد مشروع رصيف الصب الجاف بميناء الدخيلة

صدى البلد

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مشروع رصيف الصب الجاف بموانئ الدخيلة بمحافظة الإسكندرية، ورافقه وزير النقل ومحافظ الإسكندرية وعدد من المسئولين.

واستمع مدبولي لشرح حول مشروع الرصيف الجاف وأطواله، حيث يهدف المشروع إلى زيادة طاقة الاستيعابية للتداول والتخزين الحبوب والغلال بميناء الدخيلة بحوالي 7-6 ملايين طن سنويا.

ومن المقرر أن تكون أول محطة متكاملة بالموانئ المصرية لتخزين الحبوب وصناعات القيمة المضافة وبأعلى طاقة تفريغية للحبوب بالموانئ المطلة على البحر المتوسط.

ويتكون المشروع من رصيف بطول 1150م بعمق يصل إلى 16م ومساحة المشروع تبلغ 300 ألف م2.

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