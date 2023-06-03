محمد رمضان يشارك صوراً جديدة من أحدث ظهور

شارك الفنان محمد رمضان، صوراً عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وعلق: “عشاء رائع وكلام من القلب للقلب ومن العقل للعقل مع أصدقائي الاعزاء الدكتورة منى زكي استاذة الفكر الاستراتيجي وحبيبي مجدي أنيس”.

فيلم هارلي ، والذى شارك فى بطولته عدد من الفنانين ابرزهم محمد رمضان ومحمود حميدة ومي كساب وأحمد داش ومي عمر ، وعرض ضمن الأعمال السينمائية التى عرضت فى موسم الفطر المبارك.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار من الأكشن والرومانسية، حول شاب يعمل مهندس ميكانيكا يعود من الخليج مع عائلته لاستكمال دراسته في مصر، ويقوده ذكاؤه وسرعته إلى العمل مع إحدى العصابات، ويصبح العنصر الأبرز والأقرب إلى زعيم العصابة، ويتعرض للعديد من المواقف وبينه وبين مي عمر.

وأعلنت منصة stars play عن موعد طرح فيلم هارلي من بطولة محمد رمضان ، رغم عرضه فى دور العرض السينمائية حتي الآن .

ومن المقرر عرض فيلم هارلي يوم 10 يونيو على المنصة ، رغم ان العمل مازال حتي الأن ينافس على شباك التذاكر المصرية .