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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

يصل لـ4000 جنيه.. حافز إثابة للعاملين بمنظومة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا هاما وعاجلا للمديريات التعليمية، بصرف حافز إثابة للعاملين على منظومة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي عبر المنصات الإلكترونية بعد موافقة الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في خطابها الفئات المستهدف حصولها على حافز الإثابة للمشاركين في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2023، في الإدارات التعليمية "مدير الإدارة وكيل الإدارة والتعليم الثانوي رئيس قسم التطوير و3 أخصائيي تطوير ممن عمل في رفع الأسئلة الإلكترونية، ورئيس قسم الإحصاء، و2 من العاملين بقسم الإحصاء بالإدارة ومسئول التوجيه المالي والإداري بالإدارة ومسئول أمن الإدارة بإجمالي 12 فرد بكل إدارة.


وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه بالنسبة للمدارس الثانوي بالإدارة "مدير المدرسة وأخصائي التطوير الأساسي it، وأخصائي الحكومة الإلكترونية مسئول الإحصاء ومسئول التوريدات وعامل" بإجمالي 5 أفراد بكل مدرسة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه مع الأخذ في الاعتبار أن الإدارة التي تستوفي المستندات صحيحة وبشكل سريع سوف تقوم بالصرف للمستحقين على أن توافي بأقرار تسوية المبالغ المتصرف معتمدا بعد الصرف وإرساله للوزارة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن حافز الإثابة يصل للمشاركين في امتحانات الصفين الأول والثاني إلى 4000 جنيه لمدير المديرية، مشيرةً إلى أنه في حالة وجود شخص واحد بالمدرسة يعمل فني أخصائي تكنولوجي وحكومة إلكترونية يتم صرف 1500 جنيه، ولا يجوز تخطي قيمة المبالغ المخصصة للمديريات والإدارات التعليمية، أو صرف مبالغ من مخصصات أي جهة لأي فرد من الجهات الأخرى.

وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم وزارة حافز

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