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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليق نتائج امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي مجانا للطلاب بالجيزة

تعليق نتائج النقل
تعليق نتائج النقل للثانوية العامة

قامت جميع مدارس الإدارات التعليمية، التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، بإتاحة وتعليق نتائج الصف الاول الثانوي والثاني الثانوي بالمدارس مجانا على لوحات الاعلانات.

وذلك بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، وتعليمات أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، وحرصا على أمن سلامة الطلاب ومنع التكدس والتزاحم داخل المدارس.

وذلك في إطار خطة عمل تنظيمية وتيسيرا على أولياء الأمور ، وسيتم إعلان نتائج الصف الأول الثانوي العام اليوم السبت الموافق ٣ يونيو ، ويوم الأحد الموافق ٤ يونيو لطلاب الصف الثاني الثانوي العام.

وأعلنت النتائج بلوحة الإعلانات بالمدرسة بدون تحصيل أي مبالغ مالية تحت اي مسمى.

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