إضراب 12000 سائق قطار .. شلل يضرب قطاع السكك الحديد في بريطانيا

توقفت خدمات السكك الحديدية في جميع أنحاء بريطانيا، اليوم السبت، مرة أخرى حيث أضرب 12000 سائق قطار وسط نزاع طويل الأمد مع الشركات العاملة حول الأجور، وفق تقرير نشرته صحيفة الجارديان البريطانية.

أضرب أعضاء نقابة السائقين لمدة 24 ساعة عن العمل في غالبية الخطوط في بريطانيا وبعض الطرق العابرة للحدود إلى اسكتلندا وويلز، تاركين 40٪ فقط من الخدمات قيد التشغيل.

وأشار التقرير أيضا أن بعض الشبكات لن تقوم بتشغيل أي قطارات على الإطلاق، بينما سيقدم البعض الآخر جدولًا زمنيًا مخفضًا.

سيتسبب إضراب اليوم السبت في تعطيل أي شخص يحاول السفر إلى العديد من الأحداث الرياضية والثقافية الكبيرة في عطلة نهاية الأسبوع في بريطانيا بما في ذلك نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في استاد ويمبلي وإبسوم ديربي والمحطة الأخيرة من جولة بيونسيه في عصر النهضة في لندن، وكذلك تؤثر على العائلات التي تخطط لرحلات صيفية.