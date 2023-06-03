نقلة نوعية.. مصطفى مدبولي يشيد بمحطة تحيا مصر وموانئ الإسكندرية

أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن سعادته البالغة لتواجده في محطة تحيا مصر، قائلا: "نحن الآن نتفقد اللمسات الأخيرة لهذا المشروع العملاق، تمهيدا لافتتاحه خلال أيام".

وأضاف "مدبولي" خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، منذ فترة لم تكن تلك المحطة متواجدة، ولكن بفضل الله والجهود المبذولة، أصبح لدينا محطة منفذة على أعلى مستوى، لتكون بمثابة نقلة نوعية لمصر في هذا المجال.

وأكد أنه تفقد ميناء الدخيلة ورصيف 100، والذي سيكون واحد من أكبر الأرصفة، مشددا على أنه سيتم تفعيل ميناء الترانزيت من هنا.

واسترسل: القطار السريع الذي يربط بين السخنة والعالمين ومطروح سيكون بمثابة ممر لوجيستي، يربط بين البحرين الأحمر والمتوسط.

وشدد على أن تطوير موانئ الإسكندرية سيجعلها قادرة على استقبال السفن العملاقة.