عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نقلة نوعية.. مصطفى مدبولي يشيد بمحطة تحيا مصر وموانئ الإسكندرية

مصطفى مدبولي، رئيس
مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء

أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن سعادته البالغة لتواجده في محطة تحيا مصر، قائلا: "نحن الآن نتفقد اللمسات الأخيرة لهذا المشروع العملاق، تمهيدا لافتتاحه خلال أيام".

وأضاف "مدبولي" خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، منذ فترة لم تكن تلك المحطة متواجدة، ولكن بفضل الله والجهود المبذولة، أصبح لدينا محطة منفذة على أعلى مستوى، لتكون بمثابة نقلة نوعية لمصر في هذا المجال.

وأكد أنه تفقد ميناء الدخيلة ورصيف 100، والذي سيكون واحد من أكبر الأرصفة، مشددا على أنه سيتم تفعيل ميناء الترانزيت من هنا.

واسترسل: القطار السريع الذي يربط بين السخنة والعالمين ومطروح سيكون بمثابة ممر لوجيستي، يربط بين البحرين الأحمر والمتوسط.

وشدد على أن تطوير موانئ الإسكندرية سيجعلها قادرة على استقبال السفن العملاقة.

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ميناء الدخيلة القطار السريع اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل تاني عند الـ2000|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

القوات المسلحة تكشف تفاصيل مطاردة عناصر تهريب المخدرات نتج عنها وفاة 3 جنود إسرائيليين

أزمة مفاجئة.. نقل نجم الوداد إلى المستشفى قبل مواجهة الأهلي

ممكن أموت نفسى.. زوجة حسن شاكوش تفضح أسراره وقصة الـ 2 مليون جنيه

عاصفة كوبري أكتوبر| النيابة تكشف المتورطين في انهيار اللافتة الإعلانية.. وتصدر قرارات عاجلة

إيجابي ومحفز.. خبير اقتصاد يكشف تأثير قرار خفض مبلغ التخليص الجمركي المسبق على الأسواق

مجنون.. مدرب الوداد يفتح النار على كولر قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا

الحكومة تكشف عن تفاصيل الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بالإسكندرية

ترشيحاتنا

الحكومة : إنشاء 5 حواجز أمواج جديدة في ميناء الإسكندرية الكبير

مصرع شخص وإصابة شقيقه لخلافات بسبب الجيرة في بالدقهلية

الوضع صعب وخطير.. بيان عاجل من هيئة الأسرى الفلسطينية حول وليد دقة

تلقي دعوة شخصية.. سر غياب أبومازن عن حفل زفاف ولي العهد الأردني

مدبولي: ميناء الإسكندرية يضم 60% من حجم تجارة مصر

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية ومحافظ القليوبية يتفقدان لجان امتحانات الثانوية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد مذهلة.. تعرف على ما يحدث لجسمك عند تناول البصل الأخضر

الصراخ والركل في أحلامك علامة تحذيرية على الإصابة بمرض خطير

سعر تي شيرت حماقي في جدة يثير الجدل| رقم صادم

تحذير عاجل|هذا النوع من التدخين يسبب الشيخوخة المبكرة وسرطان الجلد

فيديو

بيصور الخناقة.. زوجة حسن شاكوش تروي تفاصيل فيديو بين شقيق المطرب ووالدتها

تسبب فى مقاطعة أهلها .. اعترافات صادمة للمعتزل يورى مرقدى

بداية الخير وختامه.. البلوجر سارة محمد تعلن خطبتها عبر إنستجرام.. فيديوجراف

علقة موت.. محمد رمضان: أمى ضربتنى بسبب الأهرامات !.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. مصر يا أهلي

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: صاحبة الابتسامة الدائمة

إبراهيم شعبان

الحرب والدموع.. خارطة المأساة الإنسانية في السودان

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

اﻟﻤﺰﻳﺪ