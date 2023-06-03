عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تدريبات مكثفة لرفع وعي الفرق الطبية بأهمية الصحة النفسية للمرأة

صدى البلد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق حملة تنشيطية خدمية وتوعوية مجانية موسعة للصحة النفسية للمرأة بـ22 محافظة، تحت شعار «نفسيتك أولا» خلال 3 أشهر. 

تأتي الحملة تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، حيث نظمت وزارة الصحة والسكان، عدة ورش تدريبية، حضرها نحو 100 مشارك، بينهم أطباء من مختلف التخصصات، وصيادلة، وتمريض، وأخصائيين اجتماعيين، وفنيي تثقيف صحي وإحصاء، ومسئولي تدريب من المستشفيات، تحت شعار (نفسيتك أولا)، وذلك في إطار الاستعداد للمبادرة الرئاسية لدعم الصحة النفسية، والتي تقدم خدماتها من خلال المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان. 

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة تهدف إلى التوعية بالاضطرابات النفسية التي تحدث للسيدات، وكيفية التشخيص المبكر وإعطاء المشورة، وتوجيه السيدات التي تستدعي حالتهن لتلقي الخدمة الطبية النفسية المتخصصة.

ومن جانبها، قالت الدكتورة منال العطار رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية، إن الصحة النفسية جزء لا يتجزأ من الصحة العامة، لاسيما في الحديث عن صحة المرأة النفسية، انطلاقا من أن المرأة نصف المجتمع، وهي الأم والأخت والزوجة، وهي شريك فعال في صنع القرارات التنموية للمجتمع، ومن المهم أن تتمتع بصحة مثالية، مما يسهم في رفع جودة الحياة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد انفصاله عن زوجته الثانية.. علي ربيع يعيش قصة حب جديدة

هانى حتحوت يصدم جماهير الوداد المغربي قبل نهائي دوري الأبطال أمام الأهلي

عاجل | إيقاف قيد بيراميدز 3 فترات بسبب رمضان صبحي.. تفاصيل

رضوى ومحمد ماتوا| القصة الكاملة لغرق شقيقين فى حمام سباحة بالغردقة

المتحدث العسكري يكشف تفاصيل مطاردة عناصر تهريب المخدرات نتج عنها وفاة 3 جنود إسرائيليين

نزل تاني عند الـ2000|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

قرار حاسم من المحكمة الرياضية بشأن غرامة صفقة شيكابالا لـ سبورتنج لشبونة

أزمة مفاجئة.. نقل نجم الوداد إلى المستشفى قبل مواجهة الأهلي

ترشيحاتنا

أردوغان يحدد موعد إعلان الحقائب الوزارية واجتماع الحكومة الأول

بحضور رؤساء تحرير صحف ومواقع| تنظيم ملتقى مصري عماني بـ الأعلى للإعلام

هل يعيش الإنسان على المريخ ؟.. العماء يوضحون أخيرًا الحقيقة

الكرملين يمنع صحفيي دول غربية من حضور منتدى سان بطرسبرج الدولي

شروط الأضحية والمضحى .. وهل تجوز عن الميت.. واحذر هذه العيوب تفسدها

تعاون بين الصحفيين وجمعية الصحافة العمانية في مجال التدريب والأنشطة الثقافية والفنية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيفية إدارة مرض السكري خلال فصل الصيف وفي الأجواء الحارة |تفاصيل

قرينة رئيس الجمهورية تودع جيل بايدن بعد انتهاء زيارتها لمصر

بأسهل الخطوات.. طريقة عمل طاجن كوسة باللحمة والحمص

نشرة المرأة والصحة.. صور من خطوبة البلوجر سارة محمد... هذه الأبراج لديها دائمًا أفضل النوايا... جمال شعبان يكشف علامات غير متوقعة تدل على الإصابة بمرض القلب

فيديو

فاجعة كبيرة .. تصادم قطارين بالهند وارتفاع كبير في عدد الضحايا

رقص وغنا .. مطرب شهير يحيي حفل طلاق .. فيديو

بيصور الخناقة.. زوجة حسن شاكوش تروي تفاصيل فيديو بين شقيق المطرب ووالدتها

تسبب فى مقاطعة أهلها .. اعترافات صادمة للمعتزل يورى مرقدى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. مصر يا أهلي

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: صاحبة الابتسامة الدائمة

إبراهيم شعبان

الحرب والدموع.. خارطة المأساة الإنسانية في السودان

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

اﻟﻤﺰﻳﺪ