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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إشاعات.. كريم أبو زيد يطرح أغنيته الجديدة الخميس

كريم أبو زيد
كريم أبو زيد

حدد المطرب كريم أبو زيد يوم الخميس القادم موعدا لطرح أحدث أغنياته إشاعات، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وجميع المنصات الرقمية.

كشف كريم أبو زيد عن البوستر الدعائى لأغنيته من خلال صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام، مؤكدا أن الأغنية سوف تطرح فى تمام الساعة السادسة مساء.
 

كريم أبو زيد يتحدث عن إشاعات

قال الفنان كريم أبو زيد بأن أغنية «إشاعات»، تدور فى إطار درامى هادف حول أكذوبة الإشاعات التى تنتشر عبر ألسنة بعض الأشخاص ذو الفقر الأخلاقى ليقع فى صدقها بعض البشر، لافتًا، على ذلك بأن سرد كلماتها شبابى ذات إيقاع موسيقى سريع حول عصر السوشيال ميديا وغيرها مشيرًا، على الخوف من إنتشار ظاهرة الإشاعات والأكاذيب دون الوقوف على مستند لنشرها لتسبب الكثير من النتائج الخاسره مؤكدًا، على الإنسان بأن يراجع ضميره قبل أن ينشر هذه الإشاعه وغيرها.

وفى سياق متصل قال كريم بأن المخرج نبيل مكاوى يعكف حاليًا، على قدم وساق للوقوف على اللمسات النهائية للانتهاء من كافه التفاصيل الفنيه قبل انطلاق تصويره استعدادًا لطرحه خلال الفترة المقبلة.

تفاصيل أغنية إشاعات

وجدير بالذكر بأن أغنيه «إشاعات» من إنتاج شركة «cube Music» للمنتج محمد علام ومدير إنتاج مصطفي طاطا ومن غناء وكلمات وألحان كريم أبو زيد ومن توزيع إسلام ساسو وهندسة صوتية لكل من أحمد جوده ومحمود عزت.

المطرب كريم أبو زيد كريم أبو زيد اشاعات

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