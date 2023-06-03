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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حمايتها من الضياع | الرئيس السيسي يكشف كيف واجهت مصر التحديات المتوازية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

عرض تقرير بشأن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن التجربة المصرية في النهضة والتنمية، والتحديات التي واجهتها الدولة، بالتزامن مع الاحتفال بمرور 10 سنوات على ثورة 30 يونيو. 

وأكد الرئيس السيسي خلال الفيديو أن الدولة المصرية تواجه تحديات متوازية، واستطاع الرئيس السيسي مواجهة والتعامل مع هذه التحديات في مختلف المجالات سواء في مجال الطاقة أو التعليم أو الصحة.

 وتحدث الرئيس السيسي عن التحديات المصيرية قائلا: "التجربة المصرية أنا بحكيها للناس، ومن المهم يكون في وصال بينا والناس تعرف الحكاية، حكاية ومسار مصر في الـ11 أو الـ12 سنة اللى فاتوا". 

كادت مصر أن تضيع

وتابع: "عام 2011 كان حاسما وكاشفا، كادت مصر أن تضيع ومحدش نجي إلا مصر"، مضيفا: "لو اتكلمت التحديات المتوازية، يعني إيه متوازية، ما فيش تحدي قبل تحدي، التحديات كلها على خط واحد، ومفيش أولويات إنى أخد ده وأسيب ده ما ينفعش تتساب لازم أجابه كل التحديات". 

وأضاف: "التحدي قبل 2011، كان حالة التشرزم والتفكك وفقد الأمل واليأس التي كان يعاني منها المصريين، ده منهج اتعمل على مصر لناس جوه مصر بفكر معين عشان لما الدولة تقع هتبقي في إيديهم، ومصر رجعت بإرادة ربنا".

 ولفت: "كان عندي مشكلة كهرباء وطاقة وغاز وبوتاجاز، وقطاع الكهرباء في مصر تكلف 1.8 تريليون جنيه"، متسائلا: "هو ما كانش فيه مشكلة كهرباء في مصر؟!"، معقبا: "المتابع يقول صرفتوا فلوس كتير في البنية الأساسية والمشروعات القومية هو أنا كان عندي فرصة؟!.. والكلام ده قولته لوزير الكهرباء في 2014، مشكلة الكهرباء تتحل في سنة لو متحلتش البلد دي هتخرب وتضيع".

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