تطوير شامل.. الرئيس السيسي واجه التحديات بأفكار ومبادرات تصل بالدولة لحلول جذرية

واجهت مصر العديد من التحديات الصعبة في كافة القطاعات خلال السنوات الماضية، وعكفت القيادة السياسية على مواجهة هذه التحديات ووضع حلول جذرية لها.

ويؤكد الرئيس السيسي دائما أنه لا توجد أولويات في مواجهة التحديات ويتم مواجهتها بشكل كامل شامل، وقال الرئيس في أحاديث سابقة له :" التحدي الأول حالة التفكك وفقد الأمل واليأس التي كان يعاني منها المصريون بعد 2011 ".

وأضاف الرئيس السيسي في كلمة سابقة له :"الحالة التي حدثت في 2011 كانت صعبة ومش مطلوب انها تتكرر تاني وهذه الحالة كلفت مصر 450 مليار دولار ".

وعن تحدي الكهرباء، قال الرئيس السيسي :" كان عندي تحدي الطاقة وكان عندي مشكلة كهرباء وغاز وبوتاجاز ، وتم صرف ما يقرب من 1.8 تريليون جنيه عل قطاع الكهرباء من أجل حل هذه المشكلة ".

وعن تحدي قطاع النقل، أكد الرئيس السيسي:" تطوير قطاع النقل تكلفته وصلت لـ 2 تريليون جنيه وتم العمل على تطوير هذا القطاع الذي يخدم 105 مليون وتم العمل على تطوير شبكة الطرق في مصر ".

وعن تحدي جودة التعليم قال الرئيس السيسي:" مقدرش أخل بالتزاماته تجاه أبنائي وأحفادي في الحصول على تعليم جيد، و دولة زي مصر عايزة تريليون دولار تصرفهم موازنة كل عام وهذا المبلغ ليس متوفرا ".

وعن تحدي الإرهاب أكد الرئيس السيسي في كلمة سابقة له :" الإرهابي كان يستهدف تدمير البنية التحتية وعكفت الدولة المصرية على مواجهة الإرهاب، والآن الإرهاب بقى تاريخ خلاص".



واتجه الرئيس السيسي لحل التحديات والأزمات بالمبادرات والأفكار الجديدة التي تستهدف تحقيق التنمية المطلوبة.



