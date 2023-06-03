عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

اتصال السيسي مع أمير قطر واستقبال جيل بايدن بالقاهرة يتصدران اهتمامات الصحف

السيسي
السيسي

تصدر الاتصال الهاتفي بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، واستقبال الرئيس السيسي والسيدة قرينته، بقصر الاتحادية، للسيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن، اهتمامات الصحف الصادرة صباح اليوم /السبت/.


ففي (الأهرام) وتحت عنوان (مبادرة مصرية قطرية لدعم وإغاثة الشعب السوداني.. السيسي وتميم يبحثان هاتفيا تعزيز العلاقات والأوضاع الإقليمية).. ذكرت الصحيفة أن الرئيس السيسي أجرى، أمس، اتصالاً هاتفيا مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، حيث تناول الاتصال سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين ودعمها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى استعراض آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، لا سيما الوضع في السودان.


ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى تصريحه بأن الزعيمين شددا، خلال الاتصال، على أهمية العمل المكثف لاحتواء الأوضاع الإنسانية بالسودان، وتسهيل انسياب المساعدات الإغاثية وتجنيب المدنيين تداعيات القتال، وفي ذلك الإطار اتفقا على إطلاق مبادرة مشتركة لدعم وإغاثة الشعب السوداني، تهدف للتخفيف من آثار وتداعيات الأزمة الراهنة على الأشقاء السودانيين، خاصة اللاجئين، من خلال تقديم الخدمات الإنسانية والإغاثية لهم، على أن تتولى الجهات المعنية في الدولتين وضع الأطر والآليات التنفيذية ذات الصلة.

أما صحيفة (الجمهورية) ذكرت - تحت عنوان (السيسي يعرب عن اعتزاز مصر بالشراكة الاستراتيجية الممتدة بين القاهرة وواشنطن) - أن الرئيس السيسي، أعرب عن اعتزاز مصر بالشراكة الاستراتيجية الوثيقة والممتدة منذ عقود مع الولايات المتحدة، وذلك خلال استقباله والسيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، بقصر الاتحادية، أمس، السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن.


ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، قوله إن السيدة انتصار السيسي، استقبلت في مطار القاهرة الدولي، السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن، في مستهل زيارتها لمصر، والتي تمتد على مدار يومين.

وأضافت الصحيفة أن المستشار أحمد فهمي صرح بأن الرئيس السيسي والسيدة انتصار السيسي رحبا بالسيدة الأمريكية الأولى بقصر الاتحادية، حيث نقل الرئيس السيسي تحياته للرئيس الأمريكي جو بايدن.


وأشارت إلى أن السيدة الأمريكية الأولى نقلت تحيات الرئيس بايدن إلى الرئيس السيسي، مشيدة بحسن الاستقبال وكرم الضيافة في مصر، معربة عن تقدير الولايات المتحدة حكومة وشعبًا لمصر.
وفي السياق ذاته.. وتحت عنوان (قرينة الرئيس السيسي: أرحب بالسيدة الأمريكية الأولى ضيفة عزيزة في بلدها الثاني مصر).. ذكرت (الجمهورية) أن السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية رحبت- في تدوينة عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي - بزيارة السيدة جيل بايدن السيدة الأمريكية الأولى في بلدها الثاني مصر، مبدية تطلعها لأن تكون الزيارة خطوة جديدة نحو تعزيز الصداقة المصرية الأمريكية.


وأضاف الصحيفة أن السيدة انتصار السيسي قالت: "تحل السيدة جيل بايدن السيدة الأمريكية الأولى، ضيفة عزيزة على مصر، وإنني إذ أرحب بها في بلدها الثاني مصر، أتطلع لأن تكون الزيارة خطوة جديدة نحو تعزيز الصداقة المصرية الأمريكية، وأتمنى لها قضاء أفضل الأوقات في أم الدنيا".

فيما ذكرت صحيفة (أخبار اليوم) أن ناردوس بيكيلي المديرة التنفيذية للوكالة الإفريقية للتنمية "النيباد" أشادت - في تصريح خلال زيارتها إلى القاهرة - بالجهود التي يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل تحقيق الاستقرار ودعم التنمية في القارة الإفريقية.
وأضافت الصحيفة أن بيكيلي قالت إن الرئيس السيسي يقوم بدور رئيسي على مستوى القارة لاسيما فيما يتعلق بالسلام وتسوية النزاعات وأيضا إعادة الإعمار والتنمية خاصة في ضوء توليه رئاسة اللجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات "النيباد" والمخولة بتنفيذ رؤية 2063.
وتابعت أن المديرة التنفيذية أضافت "أننا نتطلع إلى قيادة الرئيس السيسي الفعالة، والتي تجسدت في مصر".. معربة عن سعادتها للعمل تحت قيادة الرئيس السيسي للجنة التوجيهية.

وتحت عنوان (مصر تحذر من تأثير "أزمات الديون" على الدول النامية).. ذكرت صحيفة (المصري اليوم) أن وزير الخارجية سامح شكري شدد - خلال مشاركته افتراضيًا، أمس، في اجتماع أصدقاء تجمع (بريكس) الوزاري المنعقد في مدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا - على أن الأزمات الدولية الراهنة تتطلب حوارًا شاملًا بين الدول النامية بشأن سبل تعزيز السلم والرخاء، لافتًا إلى ما يواجهه النظام الاقتصادي العالمي من أزمات في الغذاء والطاقة والديون والمناخ، ومؤكدا استمرار مصر في لعب دور فاعل على صعيد تعزيز مصالح الدول النامية على المستوى الدولي ودعم التعاون فيما بين بلدان الجنوب.


وأضافت الصحيفة أن الوزير شكري أشار إلى أهمية تنويع الفرص الاقتصادية والشركاء التجاريين ومصادر التمويل، وكذا ما توليه مصر من أهمية لعلاقتها مع تجمع (بريكس) والدول النامية الأخرى التي تتشارك معها في المواقف بشأن التحديات والفرص الاقتصادية العالمية، والالتزام بالعمل والتعاون متعدد الأطراف المبني على السيادة الوطنية والاحترام المتبادل والفوائد المشتركة والتضامن.

السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي عبد الفتاح السيسي دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني جيل بايدن الشعب السوداني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل تاني عند الـ2000|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

قبل عيد الأضحى.. اشتري أرخص أنواع اللحوم البلدي من هنا

هجمة شتوية.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة: استعدوا للقادم

كارثة.. النيابة تكشف مفاجأة صادمة في انهيار لافتة كوبري أكتوبر

عشان تساعدك في البيت وتدلعني.. هايدي تطلب الخلع: جايب الخدامة يتجوزها

مولود يزحف فور نزوله من بطن أمه.. حصد 47 مليون مشاهدة|فيديو

ربنا يحفظكم.. خالد الغندور يشارك الجمهور صورة لـ أولاده

بلوك كاجوال ..شمس الكويتية تبرز جمالها بهذه الإطلالة

موضوعات متعلقة

وزير الاقتصاد الفرنسي: استراتيجيتنا للمالية العامة طموحة ونهدف لتخفيض ديوننا

جيل بايدن تلتقط الصور التذكارية في الجامع الأزهر.. شاهد

9 سنوات من حكم السيسي.. طفرة في العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي

وصول سفن أمريكية ويابانية إلى الفلبين لإجراء تدريبات بحرية ثلاثية

المشاط تبحث آليات تفعيل التعاون مع بنك التنمية الجديد في الصين

منظمة التعاون الإسلامي تعقد مؤتمرا وزاريا في القاهرة حول التنمية الاجتماعية

شكري يبحث هاتفيًا مع وزيرة خارجية سلوفينيا أطر التعاون الثنائي وسبل تعزيزها

وزيرة التعاون الدولي: بنك التنمية الجديد له خصوصية.. ونتطلع لتعزيز التكامل معه

ترشيحاتنا

محافل أمنية إسرائيلية غاضبة من تصريحات رئيس «أمان» بشأن حزب الله

بالتزامن مع عيد ميلادها.. سيدة أمريكا الأولى تزور الأهرامات وأبو الهول

90 ألف جنيه .. أسعار جديدة لـ كورسا 2023 "الأرخص من أوبل" |صور

هل يجزئ ذكر واحد من أذكار الصباح أم يجب قراءتها كاملة؟

بيراجعوا لآخر لحظة.. دخول طلاب الثانوية الأزهرية امتحانات نهاية العام

استمرار صرف معاشات يونيو لـ11 مليون مستحق.. مزايا وطرق القبض بالمنزل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عوض ربنا.. أول صور من خطوبة البلوجر سارة محمد| شاهد

بملابس لافتة.. ياسمين عز تثير الجدل بهذه الإطلالة

مولود يزحف فور نزوله من بطن أمه.. حصد 47 مليون مشاهدة|فيديو

امرأة تثير الجدل برغبتها ترك أطفالها بالمنزل لهذا السبب.. ما القصة؟

فيديو

قصة تعرف الأمير الحسين على رجوة تثير اهتمام رواد السوشيال ميديا|فيديو

هل يعود بن شرقي إلى الزمالك.. شقيقه يوضح الحقيقة كاملة/ فيديو جراف

موعد تحسن حالة الطقس.. إعلان هام من الأرصاد بعد العاصفة الترابية

مراجعة كافة اللوحات ... قرار عاجل من محافظ القاهرة بعد سقوط لافتة بكوبري أكتوبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

اﻟﻤﺰﻳﺪ