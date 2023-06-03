محاضرات نظرية وتدريبات عملية للحكام الجدد بالفيوم

قامت لجنة الحكام بمنطقة الفيوم لكرة القدم باجراء تدريبات عملية ومحاضرات نظرية للحكام الجدد فى المحافظة وذلك فى ملعب مركز شباب العدوة بالفيوم والتى شهدها الكابتن سامح سعد المدير التنفيذى لمنطقة كرة القدم بالفيوم والكابتن احمد راضى نائب المدير التنفيذى للمنطقة.

كان الاتحاد المصرى لكرة القدم قد اعتمد نتيجة الحكام الجدد بالمنطقة والتى اسفرت عن نجاح 21 حكم جديد تقدموا للاختبارات بنسبة نجاح 100% .

أشرف على عملية تنظيم اللقاء واعداد قاعة المحاضرات والملعب الكابتن محمد طه عضو لجنة الحكام بالفيوم والمعد البدنى للحكام والكابتن عمر سيد معوض المسئول الادارى باللجنة .

ألقى المحاضرات الكابتن صبرى برديسى عضو لجنة الحكام بالفيوم والمحاضر بالاتحاد المصرى لكرة القدم والتى تناولت شخصية الحكم و"تكنيك" استخدام الراية وتحدث سيد الشورة مدير لجنة حكام الفيوم عن الاستعداد النفسى والبدنى للحكام قبل المباريات .

رحب المدير التنفيذى للمنطقة ونائبة بالحكام الجدد وانضمامهم الى كتيبة حكام كرة القدم بالفيوم مطالبينهم ببذل الجهد من اجل ان يكونوا حكام متميزين .

عقب ذلك تم اجراء تدريبات عملية للحكام فى ارض الملعب على اسلوب استخدام الراية فى رميات التماس والركلة الركنية وركلة المرمى والتسلل "القريب والوسط والبعيد" وفى الاشارة على ارتكاب الاخطاء من المهاجمين والمدافعين والتحركات الجانبية فى المسافات القصيرة.

تقدم المدير التنفيذى للمنطقة ولجنة الحكام بالشكر والتقدير الى الكابتن منتصر الفحل رئيس مجلس ادارة مركز شباب العدوة والكابتن فتحى ابراهيم المشرف الرياضى بالمركز على تعاونهم فى تجهيز الملعب وقاعة المحاضرات .

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