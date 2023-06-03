اعتماد نتيجة الإعدادية 2023 محافظة الفيوم الليلة

تتوجه فى التاسعة من مساء اليوم الدكتورة أمانى قرنى وكيل وزارة التربية والتعليم الى ديوان عام محافظة الفيوم وهى تحمل اوراق نتيجة امتحانات الشهادة الاعدادية الفصل الدراسى الثانى لعام 2022/2023 لأعتمادها مساء اليوم من الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم .

أكدت الدكتورة أمانى قرنى وكيلة وزارة التربية والتعليم بالفيوم بأنه تم الانتهاء من اعمال التصحيح والمراجعة والرصد وتم مراعاة، مصلحة الطالب فى المراجعة والتصحيح بكل دقة ليأخذ كل طالب حقه كاملا .

أضافت وكيلة الوزارة بأن عدد الطلاب الذين قاموا بتأدية امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة للعام الدراسي 2022/ 2023 بلغ 64215 طالب وطالبة، موزعين على عدد 259 لجنة بمختلف مراكز وقرى المحافظة، بالإضافة إلى لجنة المدرسة الإعدادية المهنية، ومقرها مدرسة السلام الإعدادية المهنية، بإجمالي عدد 72 طالب، وخلال الامتحانات تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية، وغرفة عمليات بكل إدارة تعليمية، لمتابعة سير الامتحانات وتذليل أي مشكلة طارئة.