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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اعتماد نتيجة الإعدادية 2023 محافظة الفيوم الليلة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تتوجه فى التاسعة من مساء اليوم  الدكتورة أمانى قرنى  وكيل وزارة التربية والتعليم  الى ديوان عام محافظة الفيوم وهى تحمل اوراق  نتيجة امتحانات الشهادة الاعدادية  الفصل الدراسى الثانى  لعام 2022/2023 لأعتمادها مساء اليوم من  الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم .

 

أكدت الدكتورة أمانى قرنى وكيلة وزارة التربية والتعليم بالفيوم بأنه تم الانتهاء من اعمال التصحيح والمراجعة والرصد وتم مراعاة، مصلحة الطالب فى المراجعة والتصحيح بكل دقة ليأخذ كل طالب حقه كاملا .

 

أضافت وكيلة الوزارة بأن عدد الطلاب الذين قاموا بتأدية امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة للعام الدراسي 2022/ 2023 بلغ 64215 طالب وطالبة، موزعين على عدد 259 لجنة بمختلف مراكز وقرى المحافظة، بالإضافة إلى لجنة المدرسة الإعدادية المهنية، ومقرها مدرسة السلام الإعدادية المهنية، بإجمالي عدد 72 طالب، وخلال الامتحانات تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية، وغرفة عمليات بكل إدارة تعليمية، لمتابعة سير الامتحانات وتذليل أي مشكلة طارئة.

 

محافظ الفيوم يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/2023 مساء اليوم

 

 

غرفة عمليات تعليم الفيوم لم تتلق أي بلاغات في امتحان الهندسة اليوم

 

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