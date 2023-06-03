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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

محافظ الفيوم يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/2023 مساء اليوم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يعتمد اليوم الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم نتيجة الشهادة الإعدادية "النصف الدراسي الثاني" لعام 2022 / 2023، بحضور الدكتورة أماني قرنى وكيلة وزارة التربية والتعليم بالفيوم ، وذلك اليوم السبت الموافق  ٣/ ٦/ ٢٠٢٣، الساعة 9 مساء ، بديوان عام محافظة الفيوم .

أكدت الدكتورة أمانى قرنى وكيلة زارة التربية والتعليم بالفيوم بأنه تم الانتهاء من اعمال التصحيح والمراجعة والرصد وتم مراعاة ، مصلحة الطالب فى المراجعة والتصحيح بكل دقة ليأخذ كل طالب حقه كاملا .

 

 

أضافت وكيلة الوزارة بأن  عدد الطلاب الذين قاموا بتأدية امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة للعام الدراسي 2022/ 2023 بلغ 64215 طالب وطالبة، موزعين على عدد 259 لجنة بمختلف مراكز وقرى المحافظة، بالإضافة إلى لجنة المدرسة الإعدادية المهنية، ومقرها مدرسة السلام الإعدادية المهنية، بإجمالي عدد 72 طالب، وخلال الامتحانات تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية، وغرفة عمليات بكل إدارة تعليمية، لمتابعة سير الامتحانات وتذليل أي مشكلة طارئة.

 

 

 

غرفة عمليات تعليم الفيوم لم تتلق أي بلاغات في امتحان الهندسة اليوم

 

 

 

 

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