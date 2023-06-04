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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

ردا على طلب برلماني.. التعليم الفني تستلم مركز تدريب شبرا الخيمة للتشييد

النائب محمد عبد
النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب

أفادت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة القليوبية، بدء عملية استلام مركز شبرا الخيمة للتشييد والبناء الذي كان تابعا لوزراة الإسكان ردا على طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، و عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول إهمال وعدم الاستفادة من مركز التدريب المذكور.

 وقد تم مناقشة طلب الإحاطة بلجنة الإسكان بمجلس النواب في حضور كافة الجهات المعنية من وزارة الإسكان والتربية والتعليم والتعليم الفني والتنمية المحلية، حيث عرض النائب صورا توضح أن المركز بات مهجورا وتم اثباتها في محضر اجتماع اللجنة.

 

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و أفادت التربية والتعليم أنه طبقا لقرار المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم ٥٥٥ لسنة ٢٠٢١ بشأن نقل ملكية وتبعية بعض مراكز التدريب التابعة لجهاز التدريب الانتاجي بوزارة الإسكان إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فإن المركز المذكور قد تم بدء عملية نقل كافة أصوله بالفعل للتربية والتعليم وجاري حصر كافة الأصول والمباني لبحث حالتها وكيفية الاستفادة منها.


وقد أوصت لجنة الإسكان بمجلس النواب بتشكيل لجنة مكونة من مديرية الإسكان و مديرية التربية والتعليم وممثلي الإدارة المحلية  بمحافظة القليوبية والنائب محمد عبد العزيز مقدم طلب الإحاطة لبحث حالة المركز وكيفية الاستفادة منه بعد اكتمال نقل ملكيته للتربية والتعليم طبقا لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء، وأكدت لجنة الإسكان مجلس النواب استمرار متابعة توصياتها بشأن طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد العزيز.

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التعليم التعليم الفني القليوبية شبرا الخيمة مجلس النواب حقوق الإنسان

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