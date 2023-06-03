منظمة التعاون الإسلامي تطالب بمحاسبة إسرائيل على جرائمها

أدانت منظمة التعاون الإسلامي ، في بيان اليوم السبت، سماح حكومة الاحتلال الإسرائيلي بإقامة ست بؤر استيطانية عشوائية في منطقة مسافر يطا، جنوب الخليل.

وأكدت "التعاون الإسلامي" في بيانها أن سياسة الاستيطان الاستعماري الإسرائيلية غير شرعية وغير قانونية بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة بما فيها قرار مجلس الأمن الدولي 2334 لعام 2016.

كما أكدت المنظمة على ضرورة مساءلة ومحاسبة إسرائيل، عن هذه الجريمة التي تشكّل امتدادا لانتهاكاتها وجرائمها المستمرة، والاستيطان الاستعماري والتهجير القسري.

ودعت منظمة التعاون الإسلامي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه وقف كل سياسات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.