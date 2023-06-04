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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الثور .. حظك اليوم الأحد 4 يونيو 2023 : اختار راحتك

برج الثور
برج الثور

عيد ميلاد برج الثور (21 أبريل - 20 مايو)، وهو من الأبراج الترابية التي تتسم بالطيبة المفرطة، وحب الخير للغير، لكنه في نفس الوقت عنيد وعصبي إلى أبعد الحدود.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج الثور وحظك اليوم الأحد 4 يونيو 2023 على المستوى العاطفي والصحي والمهني.

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توقعات برج الثور وحظك اليوم الأحد 4 يونيو 2023

يُطلب منك الوثوق بغرائزك والمخاطرة، الكون يدعم مساعيك ، وأنت مستعد لبداية جديدة، لا تخف من التخلي عما لم يعد يخدمك والخروج من منطقة الراحة الخاصة بك. مع إشراق الشمس على برجك ، ليس هناك وقت أفضل لمتابعة قلبك واحتضان التغيير. 

توقعات برج الثور على الصعيد العاطفي

سواء كنت في علاقة ملتزمة أو تطير بمفردك ، اليوم كله يتعلق بالاتصال، اسمح لنفسك بأن تكون ضعيفًا وافتح قلبك لإمكانية الحب.  

توقعات برج الثور صحيا

اليوم هو اليوم المثالي لتجربة تمرين أو تمرين جديد، احتضن طاقة المغامرة وجرب شيئًا خارج منطقة راحتك، لا تنس أن تحافظ على رطوبتك وتعتني بنفسك بعد ذلك .

توقعات برج الثور اليوم مهنيا

لا تخف من طلب هذا الترويج أو عرض أفكارك على كبار المسؤولين. إن عملك الجاد وتفانيك سيؤتي ثماره بشكل كبير إذا حافظت على تركيزك وثقتك بنفسك.

توقعات برج الثور الفترة المقبلة

قد تكون الموارد المالية ضيقة بعض الشيء في الوقت الحالي لكن لا تدع ذلك يعيقك، فكر بطريقة إبداعية في كيفية جني بعض النقود الإضافية. 

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