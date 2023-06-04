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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أقل سعر دولار في البنوك اليوم 4-6-2023

سعر الدولار
سعر الدولار

سجل أدني سعر دولار في البنوك المصرية صباح اليوم الأحد الموافق 4-6-2023، نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع .

وتضمن أقل سعر لـ الدولار مقابل الجنيه اليوم، في بنوك  مصر والأهلي والتنمية الصناعية.

استقرار الأسعار

 

 

واستقر سعر الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الأحد  بالتوازي مع بدء العمل في البنوك هذا الصباح.


 متوسط السعر 

 

وكسر الدولار مع نهاية الأسبوع الماضي جمود الثبات منذ أكثر من 3 شهور، ليرتفع بمقدار قرشين اثنين علي الأكثر .

 متوسط السعر 

 

وسجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 30.84 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

 ثاني أعلي سعر 

 

ووصل ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه في ميد بنك مسجلا 30.88 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع

 أعلي سعر 

 

وجاء أعلي سعر دولار مقابل الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي ليصبح 30.9 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

متوسط سعر الدولار

وسجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك الخاصة وتضمن 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع، وذلك في بنوك " التجاري الدولي CIB، أبوظبي التجاري، أبوظبي الأول، الإسكندرية، قطر الوطني الأهلي QNB،فيصل الاسلامي،  كريدي أجريكول، الاستثمار العربي،، بوم، المصرف العربي الدولي، المصرف المتحد، المشرق".


خسائر أسبوع


يتجه الدولار صوب تكبد أكبر خسارة أسبوعية له منذ منتصف يناير، أمس الجمعة، مع توقع المستثمرين أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لن يرفع الفائدة في شهر يونيو الجاري، وهو ما يقوض شهية الإقبال على العملة الأمريكية بين المشترين من حائزي العملات الأخرى.

وأزالت موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون تعليق سقف الدين وتجنب تخلف كارثي عن السداد أحد ركائز الدعم للدولار الذي يعد من عملات الملاذ الآمن.

وصعد الدولار الأسترالي بعد زيادة للحد الأدنى للأجور عززت مراهنات على أن البنك المركزي سيرفع الفائدة مجددًا في الأسبوع المقبل.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات، 0.8 % هذا الأسبوع، وهي أكبر خسارة أسبوعية منذ منتصف يناير، وسجل في أحدث تداول انخفاضًا بنسبة 0.1 %.

وصعد الدولار مقابل الين، بعد تكبد أطول سلسلة خسائر يومية مقابل العملة اليابانية منذ نوفمبر بعد أربعة أيام من التراجع.

وسجل الدولار في أحدث تداول ارتفاعًا بنسبة 0.1 % إلى 138.89 ين، واستقر اليورو عند 1.0769 دولار بعد بلوغ أعلى مستوى في أسبوع عند 1.07685 دولار أمس الخميس.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.68 % إلى 0.662 دولار، وهو أقوى أداء له منذ 24 مايو الماضي.
 

اجتماعات البنك الإفريقي للتنمية

استقبل  حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري بمقر البنك وفدًا من مجموعة بنك التنمية الأفريقي برئاسة فينسينت نيميهل السكرتير العام للمجموعة، وذلك لتقديم الشكر على الاستضافة المتميزة للاجتماعات السنوية للمجموعة التي عقدت بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 22 إلى 26 مايو 2023.

وفي بداية اللقاء أكد  حسن عبد الله على أن مصر سعدت باستضافة هذه النسخة من الاجتماعات على أرض شرم الشيخ، والتي ضمت محافظي 81 دولة عضو، سواء الدول غير الإفريقية أو الإفريقية، وأن الدولة المصرية تحرص دائمًا على تعزيز أطر التعاون مع كافة المؤسسات والدول الأفريقية الشقيقة بشكلٍ خاص، لافتًا إلى أهمية العمق الأفريقي لمصر على مدار التاريخ، وموضحًا أن مصر تدعم جهود التنمية في كافة أنحاء أفريقيا، وأن الأشقاء الأفارقة يمكنهم الاعتماد على مصر دائمًا في أي وقت. 
ومن جانبه، وجه فينسينت نيميهل، بالنيابة عن رئيس مجموعة بنك التنمية الأفريقي وجميع المشاركين في الاجتماعات، خالص الشكر والتقدير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على رعايته الكريمة ودعمه الذي أسفر عن خروج هذه النسخة من الاجتماعات بشكل استثنائي وغير مسبوق.

كما وجه السكرتير العام للمجموعة الشكر للسيد حسن عبد الله على استضافة البنك المركزي المصري للاجتماعات، وعلى إشرافه المستمر على كافة التفاصيل وتيسير كافة التجهيزات على أعلى مستوى، لافتًا إلى أنه شارك في 7 نسخ سابقة من الاجتماعات السنوية للمجموعة، وهذه هي المرة الأولى التي يشهد فيها مثل هذا المستوى المتميز من التنظيم، مُعربًا عن عميق التقدير للجهود المخلصة التي بذلتها مجموعة عمل البنك المركزي المصري على مدار الساعة للخروج بالحدث على هذا المستوى وتلبية طلبات جميع المشاركين.

وأضاف أن الجهود الملموسة التي بذلها السيد اللواء/ خالد فودة محافظ جنوب سيناء وجميع القيادات التنفيذية بالمحافظة، كان لها بالغ الأثر في تيسير إقامة جميع المشاركين في تلك الاجتماعات، ولتترك في ذاكرتهم انطباعًا رائعًا عن مدينة شرم الشيخ الساحرة.

واختتم السكرتير العام حديثه مُشيرًا إلى أن مصر من خلال استضافتها لهذه النسخة من الاجتماعات عززت سمعتها الرائدة بين دول المجموعة، وقدمت نموذجًا يُحتذى به في التنظيم، ستعمل كافة الدول المضيفة مستقبلًا على الاقتداء به، مشيرًا إلى أن مجموعة بنك التنمية الأفريقي تتطلع إلى لقاء محافظ البنك المركزي المصري، في الاجتماعات السنوية لعام 2024، والمقرر انعقادها خلال الفترة 27 - 31 مايو 2024 في نيروبي - كينيا.

 

 

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