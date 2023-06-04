استراتيجية عامة لحل مشكلة تجمع مياه الأمطار في الإسكندرية.. فيديو

قال ‏الدكتور وليد عبد العظيم استشاري مشروع الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بالإسكندرية، إن التنمية العمرانية غير المنضبطة التي حدثت في فترة ما، أثر سلبا على الطاقة الاستيعابية لشبكات الصرف الصحي التي كانت تجمع مياه الأمطار.

وتابع وليد عبد العظيم خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "التاسعة"، تقديم الإعلامي "يوسف الحسيني"، المذاع عبر فضائية “الأولى”: بدأت تحدث تراكمات لمياه الأمطار في الشوارع وغرق بعض المناطق والجميع يشاهد ذلك عبر السنوات الماضية وهذا الأمر يزداد حدة مع التغيرات المناخية التي أثرت سلبا على كميات المطر وبدأت تزيد بشكل كبير وكان هناك توجيه من رئيس الوزراء لإيجاد حل للتعامل مع مياه الأمطار في الإسكندرية ونقوم بتحويلها إلى مورد للمياه يتم الاستفادة منه.

نسعى لحل جذري

وأضاف: كان لدينا الكثير من التحديات لأن الإسكندرية مدينة قديمة وشوارعها ضيقة وتم وضع استراتيجية عامة لتحديد المناطق التي سنقوم على العمل بها ونسعى لوضع حل جذري للحد من الآثار الناجمة عن الزيادة في كميات الأمطار.