خبير تربوي يقدم نصائح لتنشيط ذاكرة الطلاب وإعدادهم نفسيا قبل الامتحانات

‏قال الدكتور أحمد كمال عيد خبير تربوي متخصص في علم النفس المعرفي، أن أول نصيحة موجهة إلى الطلبة هي النوم الكافي بمدة لا تقل عن 6 إلى 8 ساعات يوميا، موضحا أنه إذا لم يحصل الطالب على قسط كافي من النوم سيفقد معظم المعلومات التي حصل عليها على مدار اليوم.

وتابع خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "التاسعة"، تقديم الإعلامي "يوسف الحسيني"، المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن النصائح التي يوجهها بعض المدرسين للطلبة بالنوم أيام الامتحانات ساعتين أو ثلاثة فقط هذا أكبر خطر على الطلبة والنوم يجب أن يكون بشكل طبيعي، والنصيحة الثانية هي تحسين الحالة المزاجية لدى الطلبة وهذا قد يأتي عن طريق ممارسة الرياضة لمدة من 20 إلى 30 دقيقة يوميا حتى يتدفق الدم إلى الذاكرة وتقوم بتحسين الحالة المزاجية للطالب وتجعل الإنسان أكثر تركيزا.

الابتعاد عن الشاشات قبل النوم

وأضاف أنه يفضل قبل النوم الابتعاد عن أي شاشات سواء موبايل أو كمبيوتر أو أي شيء لمدة ساعة على الأقل قبل النوم لأنها تصدر موجات وتقوم بعمل استثارة الدماغ وتؤدي إلى تقطع في النوم أو صعوبة في النوم والطالب سيعاني من الأرق.